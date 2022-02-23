武漢肺炎》新加坡日增2.6萬確診 創疫情以來新高

新加坡週二新增2萬6032例武漢肺炎確診病例，創下疫情爆發以來最高單日確診數。（法新社）

2022/02/23 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡選擇「與病毒共存」，週二新增2萬6032例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，創下疫情爆發以來最高單日確診數。星國衛生部呼籲，民眾非緊急情況，不應到醫院急診室，為最需要的人保留醫療資源。

綜合外媒報導，星國先前最高單日確診人數是2月15日的1萬9420例，22日新增的2.6萬例中，有2萬5731例是本土病例，301例境外移入，全國累計62萬2293例確診；死亡新增4人，累計956人病歿。

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新增病例大多數為輕症，根據星國衛生部統計數據，目前有1608例患者住院，190人需要氧氣治療，46人住在加護病房，比週一增加2人。

星國衛生部表示，雖然需要氧氣治療和加護病房的患者數量並不多，但對病床的需求激增，主要是為了讓患有潛在慢性病的患者康復。

衛生部呼籲民眾，除非遇到緊急情況，否則不應急於去醫院急診室，「我們希望每個人持續努力和合作，盡我們的一份力量，為最需要的人保留我們的醫療資源。」

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