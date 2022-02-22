日本疫情延燒 單日死亡病例首逾300例創新高

今天日本全境共新增319例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡病例，創疫情爆發以來單日新高紀錄。圖為一名醫護人員準備在樂天集團位於日本東京的公司總部向一名員工注射 莫德納疫苗加強劑。（彭博）

2022/02/22 18:51

〔中央社〕日本放送協會（NHK）自行統計，今天日本全境共新增319例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡病例，創疫情爆發以來單日新高紀錄，也是單日新增首度逾300例。

今天截至晚間6時30分止，日本全境至少新增6萬9523例確診病例；包括機場檢疫及鑽石公主號郵輪等，日本至今累計病例數461萬9636例，包括2萬2352例死亡病例。

請繼續往下閱讀...

東京都今天新增1萬1443例確診病例，較上週二減少4000多例，另新增25例死亡病例；重症患者跟21日同為82人。

東京都專用病床使用率較21日增加0.5個百分點，來到58%。

大阪府今天新增1萬939例確診病例及63例死亡病例，在單日新增死亡病例部分超過2021年5月11日的55例，創當地單日新高紀錄。

大阪府至今累計病例數59萬9790例，包括3690例死亡病例。

共同社報導，大阪府知事吉村洋文今天說，大阪府內至今已有13人確診感染Omicron亞型變異株BA.2，其中3人傳染途徑不明，有社區傳播可能；另10人都有海外旅遊史等，可掌握傳染途徑。

神奈川縣政府今天宣布，縣內首度出現BA.2確診病例。截至本月9日止，縣內共有10多歲、20多歲及50多歲男性確診感染BA.2；這3人是同住家人，一月確診染疫、都是輕症或無症狀，也都結束療養期。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法