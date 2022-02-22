軍情動態》協助北約抗俄！英陸軍調派兵力、軍備駐紮愛沙尼亞

英國陸軍駐德的「挑戰者2戰車」（見圖）裝載物資後，正準備前往愛沙尼亞。（圖擷取自英國陸軍官網）

2022/02/22 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）稍早承認烏克蘭東部2個親俄分離的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）共和國獨立，並下令俄軍進入烏東執行「維和行動」，情勢緊張。英國陸軍稍早宣布，將調派更多兵力與軍備至愛沙尼亞（Estonia），協助北約（NATO）抗俄。

根據《Army Recognition》報導，英國陸軍透過官網聲明指出，為了強化北約在東歐影響力，並做出部分貢獻，英國陸軍及「皇家威爾斯戰鬥群」（Royal Welsh Battlegroup）共組的裝甲車隊，準備前往愛沙尼亞。

請繼續往下閱讀...

英國打算將「駐愛沙尼亞英軍」的數量翻倍，並派駐坦克車、裝甲戰車（Armoured Fighting Vehicle）等軍備進入愛沙尼亞，目前英軍已有部分裝備及軍隊抵達。

英國「皇家威爾斯戰鬥群」內的工兵部隊、裝甲兵團、砲兵將分別從駐德瑟內拉格（Sennelager）基地及英國軍事基地動身，在未來幾週內，陸續抵達愛沙尼亞，而丹麥的士兵及車輛連也將加入「戰鬥群」，偕同英軍並肩作戰。

英國陸軍目前在德國執行的「鐵浪行動」（Operation Iron Surge）中，戰士步兵戰車（Warrior infantry fighting vehicle）及挑戰者2戰車（Challenger 2）已經駛離英軍駐德的「瑟內拉格」基地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法