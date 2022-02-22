為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》協助北約抗俄！英陸軍調派兵力、軍備駐紮愛沙尼亞

    英國陸軍駐德的「挑戰者2戰車」（見圖）裝載物資後，正準備前往愛沙尼亞。（圖擷取自英國陸軍官網）

    英國陸軍駐德的「挑戰者2戰車」（見圖）裝載物資後，正準備前往愛沙尼亞。（圖擷取自英國陸軍官網）

    2022/02/22 15:18

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）稍早承認烏克蘭東部2個親俄分離的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）共和國獨立，並下令俄軍進入烏東執行「維和行動」，情勢緊張。英國陸軍稍早宣布，將調派更多兵力與軍備至愛沙尼亞（Estonia），協助北約（NATO）抗俄。

    根據《Army Recognition》報導，英國陸軍透過官網聲明指出，為了強化北約在東歐影響力，並做出部分貢獻，英國陸軍及「皇家威爾斯戰鬥群」（Royal Welsh Battlegroup）共組的裝甲車隊，準備前往愛沙尼亞。

    英國打算將「駐愛沙尼亞英軍」的數量翻倍，並派駐坦克車、裝甲戰車（Armoured Fighting Vehicle）等軍備進入愛沙尼亞，目前英軍已有部分裝備及軍隊抵達。

    英國「皇家威爾斯戰鬥群」內的工兵部隊、裝甲兵團、砲兵將分別從駐德瑟內拉格（Sennelager）基地及英國軍事基地動身，在未來幾週內，陸續抵達愛沙尼亞，而丹麥的士兵及車輛連也將加入「戰鬥群」，偕同英軍並肩作戰。

    英國陸軍目前在德國執行的「鐵浪行動」（Operation Iron Surge）中，戰士步兵戰車（Warrior infantry fighting vehicle）及挑戰者2戰車（Challenger 2）已經駛離英軍駐德的「瑟內拉格」基地。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    德國該支援烏克蘭武器！前德駐聯大使：以歷史為由不合邏輯
    2022/02/05 15:30

    德國該支援烏克蘭武器！前德駐聯大使：以歷史為由不合邏輯
    拉脫維亞防長批德國 親俄中分裂歐洲
    2022/01/29 05:30

    拉脫維亞防長批德國 親俄中分裂歐洲

    金鐘戲王 「薛仕凌」 吐露懷鄉之情
    軍情動態》德國和美唱反調 不准愛沙尼亞給烏克蘭德製武器
    2022/01/22 15:43

    軍情動態》德國和美唱反調 不准愛沙尼亞給烏克蘭德製武器
    烏俄戰事一觸即發 北約警告：俄羅斯若用兵必付出代價
    2021/11/27 05:43

    烏俄戰事一觸即發 北約警告：俄羅斯若用兵必付出代價

    勿貪小便宜！塑崩褲太「俗」恐有詐
    軍情動態》波羅的海角力持續 德颱風戰機再攔截俄國IL-20偵察機
    2020/12/08 10:02

    軍情動態》波羅的海角力持續 德颱風戰機再攔截俄國IL-20偵察機
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播