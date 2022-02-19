紐時：中國3000機器人、假帳號、網紅宣揚北京冬奧 「洗白」

「紐約時報」18日報導，中國利用機器人和假帳號等數位工具，在海外宣傳北京冬奧，「洗白」中國的缺點和侵犯人權。圖為北京冬季奧運會開幕式。（路透檔案照）

2022/02/19 22:31

〔編譯管淑平／綜合報導〕北京主辦的冬季奧運會將於20日落幕，「紐約時報」18日報導，中國利用機器人和假帳號等數位工具，在海外宣傳中國敘事下的北京冬奧面貌：精彩萬分、圓滿成功，而無爭議、敵意，如批評者所說的「洗白」中國的缺點和侵犯人權。

報導指出，在中國政治宣傳的「波坦金村」（Potemkin Village）中，這場冬奧十分成功，是對體育和政治和諧的頌揚。「波坦金村」一詞用來形容虛假不實政治門面工程。中國利用機器人帳號、假帳號、網紅，選擇性地編輯這場賽事的面貌，對外傳播中國版本的奧運圓滿、成功面貌，掩蓋不利北京者。

請繼續往下閱讀...

這些數位工具讓中國的敘事有更大觸及度，而且手法較以往更精巧。香港大學「中國媒體研究計畫」主任班志遠（David Bandurski）說，「對中共來說，這場冬奧與打造中國國家形象這個更廣泛的政治目標密不可分，這是習近平所說的『講好中國故事』」。

在被中國官方禁用的推特上，除了中國官方媒體、記者和外交官努力美化，中國也用更隱匿的方式，設法影響網路上對冬奧的討論。紐約時報和非營利調查報導網站ProPublica合作，鑑別出推特上3000多個看來並非真人帳號，以經協調的方式分享官方媒體評論內容一樣的文章，這類帳號往往是近期才開設，追隨者沒幾個，多半是轉貼文章而無自己的發文，並且顯然運作用意只為強化中國官方聲音。

當中有些著重在一個名為「辣貓熊」（Spicy Panda）的帳號，該帳號貼出漫畫、影片，反擊抵制北京冬奧的呼聲，其中一篇漫畫指控美國「用欺騙性的宣傳武器污衊北京冬奧」，被其他假帳號轉貼了281次，但除此此外，幾無其他互動，這強烈顯示這個網絡是動員來宣傳這項訊息。

分析「辣貓熊」的861個支持者帳號發現，90%是在去年12月1日後設立，這些帳號第一波經協調的發文是推銷北京對香港立法會選舉的立場，之後的發文重點轉向冬奧。

「辣貓熊」顯然與重慶官方海外宣傳平台「iChongqing」有關聯，分享「辣貓熊」文章的那些帳號，也常會轉貼iChongqing的推文。其他看似機器人的帳號則宣傳許多似乎旨在淹沒對中國批評聲浪的話題標籤，例如#Beijing2022、#TogetherForASharedFuture，符合先前被揭露的大外宣行動特色。

另外，研究團體「公開祕密」（Open Secrets）先前率先批露，美國媒體公司Vippi Media與駐紐約中國總領事館簽署30萬美元合約，招募網紅在社群媒體平台上發文宣傳北京冬奧。

推特聲明回應，已經以違反平台的帳號操弄和垃圾訊息政策為由，將紐時、ProPublica辨識出的數百個帳號停權，將持續調查這些帳號與政府支持的宣傳行動之關聯性。

《美國之音》報導，ProPublica調查記者杰夫．高（Jeff Kao）表示，除了Spicy Panda之外，其他所有帳號因被認定利用假帳號、網軍按讚、留言，進行「不實互動」，已遭推特移除。他說，「這是非常多樣化、多層次的持續行動，試圖影響關於中國、中國主辦奧運和中國地緣政治利益的論述」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法