中國大外宣假帳號 推特臉書砍了

手機上的臉書應用程式標誌。（路透檔案照）

2021/12/03 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕社群媒體龍頭「臉書」以及「推特」相繼著手刪除與多個國家政府有關連的大外宣帳號。其中，臉書母公司「元平台」（Meta Platforms Inc.）將中國捏造出來的「瑞士生物學家」和將近六百個相關宣傳帳號移除，「推特」公司也刪除了二一○○多個放大中共宣傳新疆維吾爾族所受待遇論調的帳號。

不是散播中國非疫源 就是宣揚新疆

推特二日宣佈刪除三四六五個與政府支持的資訊宣傳行動有關連帳號，這些帳號是中國、俄羅斯、墨西哥、坦尚尼亞、烏干達、委內瑞拉等六個國家的八項政府宣傳行動，每一個與這些行動有關連的帳號和內容，都已從系統中移除。

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中國部份，推特刪除了一批「放大中共關於新疆維吾爾族人待遇說法的帳號網絡」，共二○四八個帳號，另外刪除一批共一一二個與受新疆自治區政府支持的「昶宇文化」公司相關帳號。推特說，二○一八年該公司首次發布與國家支持有關的資訊宣傳活動的公開資料後，迄今已分享了出自十七個國家或地區的卅七組平台操控活動數據，涵蓋超過兩億條的推文。

前一天，臉書母公司「元平台」指出，一個與中國有關的假資訊網利用數百個假帳號，散播美國政府施壓科學家把武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情歸咎於中國的不實說法。這些假帳號與中國官媒曾廣泛報導的「瑞士生物學家愛德華茲（Wilson Edwards）」有關連。元平台表示，八月刪除「愛德華茲」的帳號後，又移除了五二四個相關帳號、廿個粉專頁面、四個社團和八十六個在元平台旗下Instagram的帳號，並一併移除帳號張貼的內容。

元平台指出，「愛德華茲」帳號操作者是利用虛擬私人網路（VPN）技術隱蔽身分出處，其他相關帳號則與設於中國成都的「四川無聲信息技術有限公司」，以及多家中國國營基建公司海外員工有關連。報告並指出，中國這項社群媒體宣傳行動，是針對美、英的英語受眾，以及台灣、香港及西藏的中文受眾，但是「大多不成功」。

手機螢幕上的推特應用程式標誌。（路透檔案照）

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