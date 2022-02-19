傻眼！傳120歲老翁上演「活春宮」 警方「認證」：有類似前科

印尼一名J姓老翁（右）據傳當街與女子上演活春宮。（圖擷取自DEMOKRASI News官網）

2022/02/19 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕詭異！印尼社交平台上流傳了一段「活春宮」影片，據傳有一位高齡120歲的老翁，竟在大庭廣眾下和女子交媾，畫面曝光後讓當地民眾譁然。而警方介入調查後指出，目前初步判定老翁仍涉有重嫌，因為他曾有過類似前科。

根據英媒《每日星報》報導，近日有民眾目擊，在印尼馬格朗市（Magelang）瑞維南貢（Rejowinangun）市場附近的銀樓，竟有一名老翁將褲子半脫，當眾與女子大演「活春宮」，此舉震驚了當地人，隨後將影片錄下，上傳社群平台。

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民眾拍下畫面後，將證據交由馬格朗市警方，而警察很快就找到了一位暱稱為「J」的老翁，他平時有領取政府所核發的養老津貼。而J姓老翁拘留期間向警方透露，他已高齡120歲了。此外，他在接受審問時也很困惑，大多時間都沒說話。

而馬格朗市警察局長伊夫林（Yolanda Evelyn）則指出，J姓老翁透過聲明再次強調，他已超過100歲了。不過，警方認為這名老翁涉有重嫌，因為他曾與當地的女性清潔工上演「活春宮」的前科，而老翁在接受警方訊問後，已暫時獲釋。

據當地警方說法，J姓老翁（紅框處）露出屁股當眾與女子交媾。（圖擷取自＠Tribun Timur官方YouTube）

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