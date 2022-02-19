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    北韓官媒喊經濟困苦 金正恩疑跑去80公尺豪華滑水道遊艇度假

    外媒推測金正恩在本月初帶家人或親信去豪華遊艇上度假。（法新社）

    外媒推測金正恩在本月初帶家人或親信去豪華遊艇上度假。（法新社）

    2022/02/19 13:52

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩本月1日偕同妻子李雪主前往平壤萬壽台藝術劇場欣賞春節慶祝表演，12日出席平壤新建住宅開工典禮，2個行程之間行蹤成為關注焦點；外媒透過衛星發現，金正恩的80公尺豪華滑水道遊艇出現在元山外海，猜測是帶著家人或親信去元山豪宅和遊艇上玩。

    根據美國專門分析北韓議題的媒體《NK News》，自2020年夏季遊艇設備升級以後，金正恩經常帶家人和親信搭遊艇度假；金正恩在元山一帶至少有3艘豪華遊艇，其中一艘長50公尺，透過衛星觀察，它在2021年12月初至今年1月下旬一直都在金正恩位於元山的私人海灘，在2月初被轉移到不同區域，正好與金正恩行蹤成謎的時間符合。

    金正恩還有1艘80公尺長的豪華遊艇，這艘遊艇有幾層樓，設置天空藍螺旋型滑水道，另附奧運比賽規格的游泳池；當地時間本月15日，Planet Labs的地球商業衛星影像拍到這艘遊艇於8至9日間出現在元山外海，直到11日才停回原處，正好與金正恩行蹤成謎的時間相符，推測金正恩可能是帶家人或親信去元山豪宅和遊艇上度假。

    《NK News》指出，這一切行蹤都發生在北韓官媒向民眾坦承「不斷惡化的經濟災難似乎看不見盡頭」之後，若金正恩真的於此際跑去豪華遊艇度假，與民生的困苦將形成強烈對比。

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