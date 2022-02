北韓官媒喊經濟困苦 金正恩疑跑去80公尺豪華滑水道遊艇度假

2022/02/19 13:52

〔即時新聞/綜合報導〕北韓領導人金正恩本月1日偕同妻子李雪主前往平壤萬壽台藝術劇場欣賞春節慶祝表演,12日出席平壤新建住宅開工典禮,2個行程之間行蹤成為關注焦點;外媒透過衛星發現,金正恩的80公尺豪華滑水道遊艇出現在元山外海,猜測是帶著家人或親信去元山豪宅和遊艇上玩。

根據美國專門分析北韓議題的媒體《NK News》,自2020年夏季遊艇設備升級以後,金正恩經常帶家人和親信搭遊艇度假;金正恩在元山一帶至少有3艘豪華遊艇,其中一艘長50公尺,透過衛星觀察,它在2021年12月初至今年1月下旬一直都在金正恩位於元山的私人海灘,在2月初被轉移到不同區域,正好與金正恩行蹤成謎的時間符合。

請繼續往下閱讀...

金正恩還有1艘80公尺長的豪華遊艇,這艘遊艇有幾層樓,設置天空藍螺旋型滑水道,另附奧運比賽規格的游泳池;當地時間本月15日,Planet Labs的地球商業衛星影像拍到這艘遊艇於8至9日間出現在元山外海,直到11日才停回原處,正好與金正恩行蹤成謎的時間相符,推測金正恩可能是帶家人或親信去元山豪宅和遊艇上度假。

《NK News》指出,這一切行蹤都發生在北韓官媒向民眾坦承「不斷惡化的經濟災難似乎看不見盡頭」之後,若金正恩真的於此際跑去豪華遊艇度假,與民生的困苦將形成強烈對比。

NEW: Kim Jong Un’s "floating amusement park" showed up at his Wonsan beach mansion last week, NK Pro analysis of satellite imagery shows.



The boat's rare appearance comes ahead of the Feb. 16 national holiday celebrating Kim Jong Il’s 80th birthday.https://t.co/QmJ7CHsDD7