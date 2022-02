阿富汗9歲男童卡10公尺深井2天 今成功救出仍不幸身亡

2022/02/18 15:39

〔即時新聞/綜合報導〕摩洛哥5歲男童拉揚(Rayan)本月1日在塔莫羅小鎮玩耍時失足墜落約32公尺的深井中,搶救數日不幸未能及時挽回男童生命,而阿富汗也發生男童意外掉進井中的事故,受困、救援作業進行2天,雖然今天下午成功將男童救出,但男童狀況不佳,稍早前不幸身亡。

根據《每日郵報》,阿富汗9歲男童海達爾(Haidar)來自南方扎布爾省一個村落,不知何故墜入井裡;井內相當狹窄,嬌小如海達爾也難以動彈,整個人被卡死在井內,更遑論讓身為成人的搜救隊員自由來去,搜救難度非常高,焦急的父親只能趴在井口不斷和兒子對話,希望海達爾維持求生意志。

海達爾的受困與救援作業進行2天,救護車、氧氣與必要的搜救設備都在現場待命,救援隊正在嘗試從地面挖開一條溝,以便到達海達爾受困點;根據當地官員說法,這口井深共24公尺,海達爾被困在井深10公尺處。

搜救隊員透過繩索垂降把攝影機放入井內,錄下海達爾的樣子,這段影片在17日曝光,讓許多民眾感到焦心,無不希望海達爾早日脫困。

今日下午2時22分,阿富汗伊斯蘭酋長國(IEA)發言人公告搜救隊員已救出海達爾,但海達爾狀況不佳,今日下午3時02分,IEA副總理秘書阿卜杜拉阿扎姆(Abdullah Azzam)透過推特公告不幸消息,表示「海達爾已離我們遠去」。

Haider is no longer among us.????