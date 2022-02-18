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    阿富汗9歲男童卡10公尺深井2天 今成功救出仍不幸身亡

    阿富汗發生男童意外掉進井中的事故，動員大批人力救援。（翻攝推特）

    阿富汗發生男童意外掉進井中的事故，動員大批人力救援。（翻攝推特）

    2022/02/18 15:39

    〔即時新聞／綜合報導〕摩洛哥5歲男童拉揚（Rayan）本月1日在塔莫羅小鎮玩耍時失足墜落約32公尺的深井中，搶救數日不幸未能及時挽回男童生命，而阿富汗也發生男童意外掉進井中的事故，受困、救援作業進行2天，雖然今天下午成功將男童救出，但男童狀況不佳，稍早前不幸身亡。

    根據《每日郵報》，阿富汗9歲男童海達爾（Haidar）來自南方扎布爾省一個村落，不知何故墜入井裡；井內相當狹窄，嬌小如海達爾也難以動彈，整個人被卡死在井內，更遑論讓身為成人的搜救隊員自由來去，搜救難度非常高，焦急的父親只能趴在井口不斷和兒子對話，希望海達爾維持求生意志。

    海達爾的受困與救援作業進行2天，救護車、氧氣與必要的搜救設備都在現場待命，救援隊正在嘗試從地面挖開一條溝，以便到達海達爾受困點；根據當地官員說法，這口井深共24公尺，海達爾被困在井深10公尺處。

    搜救隊員透過繩索垂降把攝影機放入井內，錄下海達爾的樣子，這段影片在17日曝光，讓許多民眾感到焦心，無不希望海達爾早日脫困。

    今日下午2時22分，阿富汗伊斯蘭酋長國（IEA）發言人公告搜救隊員已救出海達爾，但海達爾狀況不佳，今日下午3時02分，IEA副總理秘書阿卜杜拉阿扎姆（Abdullah Azzam）透過推特公告不幸消息，表示「海達爾已離我們遠去」。

    阿富汗發生男童意外掉進井中的事故，動員大批人力救援。（翻攝推特）

    阿富汗發生男童意外掉進井中的事故，動員大批人力救援。（翻攝推特）

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