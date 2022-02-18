烏俄情勢緊繃！拜登將邀多國領袖視訊會商 美俄外長下週會面

烏俄衝突一觸即發，美國總統拜登18日將召開多國領袖視訊會議商討相關情勢。（美聯社資料照）

2022/02/18 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄緊張情勢持續升溫，美國總統拜登（Joe Biden）17日再度警告，俄羅斯入侵烏克蘭的機率「非常高」，且可能在數日內就會發生。外媒消息進一步指出，拜登18日將召開視訊會議，與德、法、義、英等多國領袖商討烏克蘭危機。

綜合外媒報導，美國總統拜登週四（17）指出，美方有理由認為俄國意圖發動「假旗行動」（false flag operation），作為入侵烏克蘭的藉口。針對烏俄情勢，拜登18日將與加拿大、法國、德國、義大利、波蘭、羅馬尼亞、英國、歐盟、北約領袖進行視訊會議。

請繼續往下閱讀...

另一方面，拜登日前下令國務卿布林肯（Antony Blinken）在最後一刻改變行程，前往參與聯合國安全理事會（UN Security Council）的烏克蘭議題會議，布林肯17日在會中再指，俄羅斯近日內就可能自導自演、佯裝遭到攻擊，藉以製造藉口進攻烏克蘭。

美國國務院隨後則宣布，俄國已接受美方提議，布林肯與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）下週將在歐洲會面協商，「前提是俄羅斯不再入侵烏克蘭。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法