日本疫情燒不停 單日再添9萬多例、死亡病例數連3天刷新高

日本17日新增9萬5208例確診病例、271例死亡病例，連續3天刷新疫情以來單日新增死亡病例新高。示意圖。（美聯社）

2022/02/18 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）單日新增死亡病例又被刷新；據最新統計，日本17日新增9萬5208例確診病例、271例死亡病例，連續3天刷新疫情以來單日新增死亡病例新高。根據厚生勞動省統計，自9日至15日止的1週內，死亡病例有9成以上都是70歲以上患者。

根據《NHK》報導，日本17日統計，全國累計新增9萬5208例確診，連續2天維持單日新增9萬例以上區間，2月共累計11天單日新增病例數達9萬例以上；單日新增死亡病例數連續3天刷新紀錄，17日新增271例死亡病例，為疫情以來新高，同時也是連續第3天單日維持在200例以上記錄。

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截至最新，日本全境累計確診病例達425萬7399例，累計死亡病例達2萬1273例。

又據《NHK》報導，厚勞省統計自9日至15日止的1週內，死亡病例數以70歲以上患者佔總數的90%，詳細年齡分布分別為90多歲29.4%、80多歲43.2%、70多歲18%、60多歲5%，另50多歲及以下佔4.3%。

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