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    形塑亞太「跳島戰術」未來形態 美軍有意打造輕型兩棲戰艦

    美軍認為現行的兩棲登陸艦無法完全滿足未來戰略需求。示意圖。（美聯社）

    美軍認為現行的兩棲登陸艦無法完全滿足未來戰略需求。示意圖。（美聯社）

    2022/02/17 10:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍和海軍陸戰隊近期就輕型兩棲戰艦（Light Amphibious Warship）所需具備的條件擬定最終決議。軍方強調，此舉將形塑美軍未來在戰爭中執行「跳島戰術」的型態。

    《USNI News》報導，軍方對輕型兩棲戰艦的要求為可從岸對岸運載75名陸戰隊登陸，體積中等、不須倚靠大型兩棲船艦就能執行小型任務的兩棲戰艦，每艘造價應等於或低於1.5億美元（約新台幣42億元）。

    監督兩棲突擊艦及連接器計畫的上尉塞爾斯（Scott Searles）指出，「觀察現行的兩棲戰艦模式，主要是可在全球部署、長距離及多目的性的L級兩棲戰艦，並搭配小型的地面連接器使用。但在大型、多功能兩棲艦與地面連接器之間存在著一段空隙。因此，我們再一次地提倡需要有中型大小的登陸艦，這項需求能由輕型兩棲戰艦滿足。」

    塞爾斯提到，輕型兩棲戰艦的長度應介於200至400英尺之間，排水量約3000到4000噸，可運送8000至1萬平方英尺的貨物，最重要的是能夠為海軍陸戰隊提供機動性支援。

    跳島戰術是美軍在二戰太平洋戰爭期間使用的著名戰略，核心在於不攻打敵軍所有島嶼，而是選擇最有價值的地點發動攻擊，加速往日本本土推進。當時約有20萬日軍駐守的台灣一度被選為攻擊名單，後來在五星上將麥克阿瑟的堅持下改為攻佔菲律賓群島和沖繩等地。

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