傳四人幫之孫當MI6線民 提供英議會華為威脅情資

全球多國防堵華為可能對國家安全造成的危害。（歐新社）

2022/02/17 08:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國科技大廠華為的5G建設恐危害國家安全，被以美國為首的多個國家抵制，發展嚴重受挫。如今有消息指出，英國軍情六處（MI6）一名中國線人向議會提供華為威脅的有關情報，議會知悉後認為相當具有價值。

《衛報》報導，MI6線人王延（Wang Yam，音譯）向英議會情報與安全委員會（ISC）提供關於華為對英國國安可能造成危害的訊息。報導雖沒有說明確切情報內容，但ISC主席路易斯（Julian Lewis）對王延表示感激，稱他的情資點出了數個值得關注的重要領域，委員會的發現可能對他有益。

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王延的身分和經歷相當特殊，報導指他是毛澤東時期三把手（應指四人幫成員王洪文）之孫，曾任中國核武研究機構的研究助理，1992年逃離中國，以難民身分來到英國，並成為MI6的線人。但他在2009年因殺害作家查普洛（Allan Chappelow）罪成，被判處終身監禁。不過在獄中仍持續透過信件為MI6提供情資。

「四人幫」為中國共產黨文化大革命時期形成的一個政治團體，成員為王洪文、張春橋、江青和姚文元，是當時中共的一股重要政治力量。王洪文38歲即當選中央政治局委員等核心職務，一度被視為僅次毛澤東、周恩來的第三號人物和接班人選之一。文革結束後四人幫遭打成反革命集團，王洪文遭判處無期徒刑，於1992年因肝癌過世。

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