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    亞裔主導美國花式滑冰界 專家：歐美父母更歡迎肢體接觸運動

    美國亞裔花式滑冰選手陳巍。（歐新社）

    美國亞裔花式滑冰選手陳巍。（歐新社）

    2022/02/16 12:54

    〔即時新聞／綜合報導〕在本屆冬季奧運中，美國花式滑冰隊在單人項目賽事中，參賽的6名選手有4名是亞裔美國人，外媒分析亞裔族群主導美國花滑界的原因。

    《美國之音》報導，在北京冬奧奪牌的美國亞裔花滑選手陳巍表示，他從小受到關穎珊等亞裔運動員啟發，讓他對職業運動之路充滿希望，在本屆美國花滑隊中，除了陳巍之外的亞裔選手還包括陳楷雯（Karen Chen）、劉美賢（Alysa Liu）和周知方（Vincent Zhou），另外還有一位亞裔美國選手卓特蘭（Madison Chock）參加冰上舞蹈賽事。

    報導分析，美國密蘇里大學聖路易斯分校學者布勞內爾（Susan Brownell）指出，歐美父母大多喜歡讓子女參與肢體接觸更豐富的運動，例如美式足球，但亞裔美國父母較在意運動傷害問題，而且欣賞花式滑冰的美感，因此參與這項運動的美籍日裔和華裔人口迅速增加。

    西卡羅萊納大學學者格拉彭多夫（Heidi Grappendorf）則認為，花式滑冰之所以受到美國亞裔族群的歡迎，原因在於這項運動比起籃球和美式足球，較沒有潛在的刻板印象，文化上的包容性較大。

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