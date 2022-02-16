公轉一圈僅5天！離太陽最近的恆星系統 發現第3顆系外行星

距離我們最近的恆星系統「比鄰星」再度發現一顆繞其運轉的新行星「比鄰星 d」；圖為「比鄰星 d」藝術想像圖。（法新社）

2022/02/16 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕距離我們最近的恆星「比鄰星」（Proxima Centauri）再度發現一顆繞其運轉的新行星「比鄰星 d」（Proxima d），其質量僅是地球的四分之一，是迄今發現最輕的系外行星之一。

綜合媒體報導，距離太陽4.22光年的比鄰星是離我們最近的恆星系統之一，日前已發現「比鄰星 b」、「比鄰星 c」兩顆行星圍繞其運轉，「比鄰星 b」轉軌道11天，質量與地球相近，位於宜居帶內，是人類觀測外星生命存在可能性的重點星球；另外「比鄰星 c」更遠，公轉一圈5.2年，不太適合居住。

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有國際天文研究團隊利用歐洲南天天文台（European Southern Observatory，ESO），架設在智利的甚大望遠鏡（VLT）進行研究，發現「比鄰星」的新行星「比鄰星 d」。

「比鄰星 d」在其宿主「比鄰星」和「比鄰星 b」之間的軌道上運行，預估與恆星相當近，甚至不到水星與太陽距離的十分之一，公轉一圈時間僅5天，主要作者法利亞（João Faria）表示：「在獲得新的觀察結果後，我們能夠確認這一信號是一顆新的行星候選者，我們對探測到如此小信號的挑戰感到興奮，並通過這樣做發現了一顆離地球如此近的系外行星。」

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