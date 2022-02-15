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    德總理會晤烏克蘭總統 承諾提供額外經濟援助

    烏俄情勢持續緊張，德國總理蕭茲（左）14日與烏克蘭總統澤倫斯基在基輔進行會談。（歐新社）

    烏俄情勢持續緊張，德國總理蕭茲（左）14日與烏克蘭總統澤倫斯基在基輔進行會談。（歐新社）

    2022/02/15 11:22

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄衝突一觸即發，歐盟不斷試圖透過外交手段緩解情勢。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）14日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）展開會談，承諾全力支持烏克蘭；另外，蕭茲15日也將赴俄會晤普廷（Vladimir Putin）繼續調解。

    綜合外媒報導，德國總理蕭茲14日到訪烏克蘭，與烏國總統澤倫斯基進行會談；蕭茲明確指出，烏克蘭的主權及領土完整是無可退讓的，若俄國揮軍入侵，將遭受政治、經濟和地緣戰略層面的嚴厲制裁。

    蕭茲表示，各方仍希望通過外交手段緩解危機，並稱北約及美國等已向俄國提出降級衝突的明確建議；蕭茲重申，俄羅斯在烏克蘭的軍事部署「無正當理由」，籲俄方採取明確措施為緊張局勢降溫。

    此外，蕭茲強調，德國將維持對烏的經濟支持，並宣布提供1.5億歐元（約合新台幣46億元）的額外貸款援助；不過，蕭茲再次否決了烏克蘭的武器支援要求，重申德國的一貫政策是不對局勢緊張的地區提供殺傷性武器。

    另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基則在會中重申，烏國將持續尋求加入北約。

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