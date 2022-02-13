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    YouTuber「老高」點閱「破11億」！他抽絲剝繭揭3年來超高收入

    知識型YouTuber「老高」（左）自2018年創立YouTube頻道「KUAIZERO」（後改名「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」）至今，獲得大批網友青睞，目前已有超過400萬人訂閱，也累積大量流量，帶來可觀收益。（擷取自YouTube）

    知識型YouTuber「老高」（左）自2018年創立YouTube頻道「KUAIZERO」（後改名「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」）至今，獲得大批網友青睞，目前已有超過400萬人訂閱，也累積大量流量，帶來可觀收益。（擷取自YouTube）

    2022/02/13 23:44

    〔即時新聞／綜合報導〕知識型YouTuber「老高」自2018年創立YouTube頻道「KUAIZERO」（後改名「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」）至今，獲得大批網友愛戴，目前頻道已有超過400萬人訂閱，也累積大量流量，帶來可觀收益。老高曾在直播中表示，他的月收入購買下5頭神戶和牛，這引起另一位YouTuber「郭煒」興趣，他研究後指出，老高的月收入可達新台幣300萬元，3年來在YouTube就至少賺了6000萬元。

    「老高」生於中國，2004年移居日本，2021年又因工作因素搬到新加坡。老高的影片專門談論各種奇聞軼事、天方夜譚、都市傳說，在台灣擁有大批粉絲，而郭煒根據YouTube公開資料查詢，發現老高的頻道已經累積了11億次的點閱，按照每1000次觀看約有2美元進帳來看，老高3年的流量至少為他帶來了220萬美元、折合台幣約6200萬元的收益。

    另外，郭煒還找到國外一名性質與老高相近的YouTuber「Graham Stephan」，他表示，Graham Stephan的頻道總播放次數，只有老高的1/3，但是Graham Stephan曾透露，頻道為自己帶來了500多萬美元，折合約台幣1.5億的收入，他認為，Graham的影片不但比較短，播放量也比老高的影片少，「老高的收入只可能比他高，不會比他少」，他也推估，老高3年來在YouTube上的收入，應該在1000萬美元左右（約新台幣2.8億元）左右。

    但是，即便有如此龐大的收入，老高並不是一名全職的YouTuber，他還在金融業擔任IT工程師。郭煒指出，每次看老高的影片，都可以看到他有很重的黑眼圈與眼袋，表示極度缺少睡眠，老高也說過，他基本上沒有「休假」的概念，出去玩也常常帶著筆電工作。

    郭煒也稱讚老高，的確是又有天分又努力的YouTuber，希望他能繼續為大家講故事、帶來歡樂。

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