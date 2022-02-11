才剛講升級自駕系統「沒出過事」國外YouTuber狠打臉馬斯克

儘管特斯拉執行長馬斯克上個月才掛保證，新版自駕系統沒問題，但Youtuber先後PO出影片打臉，圖為特斯拉電動車，與新聞事件無關。（資料照，彭博）

2022/02/11 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國最大電動汽車公司特斯拉（Tesla）自駕系統不穩定狀況頻傳，儘管在執行長馬斯克（Elon Musk）上個月才公開指出，升級至FSD Beta版本的系統，從未發生過任何交通事故，但國外兩名YouTuber所錄下的測試影片，恐讓馬斯克顏面無光。

根據英媒《每日郵報》報導，美國一位名為「AI Addict」的Youtuber，2月5日上傳名為「特斯拉FSD Beta『完全自動駕駛』系統撞上物品了」的影片，只見他正以時速11英里（約17公里）的速度，行駛於加州舊金山聖荷西市（San Jose）的街道，測試自駕系統的性能。

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不過，影片拍攝到3分25至30秒時，特斯拉準備在十字路口右轉，但自駕系統卻無法辨認出右側的綠白色防撞護欄，直接撞了上去，儘管駕駛想要轉動方向盤避開，但已經來不及了。此外，這次試駕途中，FSD Beta版系統還會將輕軌列車軌道，判別成道路，然後開上去。

無獨有偶，名為「AI Addict」的Youtuber，也於去年11月PO出測試「全自動自駕系統」的影片，只見畫面中無人操作的方向盤，正打算往左轉，但是此時，對向車道出現一輛急駛而來的大卡車，嚇得司機趕緊把方向盤往右打，化解虛驚。

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