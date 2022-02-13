太扯！母賭場玩角子機5小時 男嬰獨留炙熱高溫車內口吐白沫

34歲母親米勒於去年1月將僅14個月大男嬰獨自留在車上，且沒開窗戶或空調，接著自己跑進賭場玩角子機近5小時，待出來後才發現兒子被熱昏、抽搐且口吐白沫。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

2022/02/13 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本1名現年34歲母親米勒（Kaija Millar），她於去年1月將僅14個月大男嬰獨自留在車上，且沒開窗戶或空調，接著自己跑進賭場玩角子機近5小時，待出來後才發現兒子被熱昏、抽搐且口吐白沫，緊急將男童送醫，卻造成男嬰性腦損傷與失明；近日當地法院表示，判處米勒3年有期徒刑。

綜合外媒報導，米勒於2020年1月15日早上約10點開車載兒子抵達賭場後，將僅14個月大男嬰伊斯頓（Easton）留在車上，獨自在賭場玩角子機近5小時，不僅沒開車窗與空調設備，當日氣溫更一度高達攝氏37.5度。

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報導指出，待下午約3點米勒結束從賭場出來，走回車上驚見伊斯頓口吐白沫、抽搐且昏迷，緊急尋求協助，並將男嬰送往醫院搶救，但醫院表示，車內高溫使伊斯頓出現多重器官衰竭、腦損傷以及眼睛失明。

據悉，米勒一度向警方謊稱，兒子伊斯頓是被森林大火的濃煙嗆暈，且自己有開車窗與空調，兒子僅在車內獨自待2小時，然警員調閱監視器畫面後，米勒這才認罪。

當地法院10日表示，伊斯頓在被關在車子前，一直相當健康，現在卻變成須仰賴他人照顧的身障者，判處米勒3年監禁，至少服刑12個月後得以假釋。

Kaija Millar left her 14 month old son Easton inside a locked car on a 37C day for 5 hours while she played the pokies at Point Cook. The little boy has been left blind, with permant brain damage. Millar is being sentenced today. She’s hoping to avoid jail. @9NewsMelb pic.twitter.com/sSp25p42aL — Eliza Rugg （@Eliza_Rugg9） February 10, 2022

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