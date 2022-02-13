為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    太扯！母賭場玩角子機5小時 男嬰獨留炙熱高溫車內口吐白沫

    34歲母親米勒於去年1月將僅14個月大男嬰獨自留在車上，且沒開窗戶或空調，接著自己跑進賭場玩角子機近5小時，待出來後才發現兒子被熱昏、抽搐且口吐白沫。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    34歲母親米勒於去年1月將僅14個月大男嬰獨自留在車上，且沒開窗戶或空調，接著自己跑進賭場玩角子機近5小時，待出來後才發現兒子被熱昏、抽搐且口吐白沫。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    2022/02/13 12:06

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本1名現年34歲母親米勒（Kaija Millar），她於去年1月將僅14個月大男嬰獨自留在車上，且沒開窗戶或空調，接著自己跑進賭場玩角子機近5小時，待出來後才發現兒子被熱昏、抽搐且口吐白沫，緊急將男童送醫，卻造成男嬰性腦損傷與失明；近日當地法院表示，判處米勒3年有期徒刑。

    綜合外媒報導，米勒於2020年1月15日早上約10點開車載兒子抵達賭場後，將僅14個月大男嬰伊斯頓（Easton）留在車上，獨自在賭場玩角子機近5小時，不僅沒開車窗與空調設備，當日氣溫更一度高達攝氏37.5度。

    報導指出，待下午約3點米勒結束從賭場出來，走回車上驚見伊斯頓口吐白沫、抽搐且昏迷，緊急尋求協助，並將男嬰送往醫院搶救，但醫院表示，車內高溫使伊斯頓出現多重器官衰竭、腦損傷以及眼睛失明。

    據悉，米勒一度向警方謊稱，兒子伊斯頓是被森林大火的濃煙嗆暈，且自己有開車窗與空調，兒子僅在車內獨自待2小時，然警員調閱監視器畫面後，米勒這才認罪。

    當地法院10日表示，伊斯頓在被關在車子前，一直相當健康，現在卻變成須仰賴他人照顧的身障者，判處米勒3年監禁，至少服刑12個月後得以假釋。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    神奇！澳洲家事達人曝「衣物去汙劑」妙方 網讚「超實用」
    2022/02/10 17:12

    神奇！澳洲家事達人曝「衣物去汙劑」妙方 網讚「超實用」
    西澳小鎮出現50.7度極端高溫 追平澳洲史上最高紀錄
    2022/01/13 21:56

    西澳小鎮出現50.7度極端高溫 追平澳洲史上最高紀錄

    日本人吃不胖的都市傳說 就靠這一味
    太酸！4歲女童吃下10顆糖果 引發「舌頭破洞」口腔灼傷
    2021/11/11 11:07

    太酸！4歲女童吃下10顆糖果 引發「舌頭破洞」口腔灼傷
    262天全球最長封城 澳洲墨爾本解封
    2021/10/23 05:30

    262天全球最長封城 澳洲墨爾本解封
    澳洲今夏高溫破205個紀錄！ 雪梨2040恐達50度
    2017/10/04 16:24

    澳洲今夏高溫破205個紀錄！ 雪梨2040恐達50度
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播