太扯！母賭場玩角子機5小時 男嬰獨留炙熱高溫車內口吐白沫

2022/02/13

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲墨爾本1名現年34歲母親米勒(Kaija Millar),她於去年1月將僅14個月大男嬰獨自留在車上,且沒開窗戶或空調,接著自己跑進賭場玩角子機近5小時,待出來後才發現兒子被熱昏、抽搐且口吐白沫,緊急將男童送醫,卻造成男嬰性腦損傷與失明;近日當地法院表示,判處米勒3年有期徒刑。

綜合外媒報導,米勒於2020年1月15日早上約10點開車載兒子抵達賭場後,將僅14個月大男嬰伊斯頓(Easton)留在車上,獨自在賭場玩角子機近5小時,不僅沒開車窗與空調設備,當日氣溫更一度高達攝氏37.5度。

報導指出,待下午約3點米勒結束從賭場出來,走回車上驚見伊斯頓口吐白沫、抽搐且昏迷,緊急尋求協助,並將男嬰送往醫院搶救,但醫院表示,車內高溫使伊斯頓出現多重器官衰竭、腦損傷以及眼睛失明。

據悉,米勒一度向警方謊稱,兒子伊斯頓是被森林大火的濃煙嗆暈,且自己有開車窗與空調,兒子僅在車內獨自待2小時,然警員調閱監視器畫面後,米勒這才認罪。

當地法院10日表示,伊斯頓在被關在車子前,一直相當健康,現在卻變成須仰賴他人照顧的身障者,判處米勒3年監禁,至少服刑12個月後得以假釋。

