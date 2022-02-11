提倡動物權利 瑞士將公投表決是否禁止動物實驗

製藥大國瑞士13日將舉行公投，表決是否成為全球首個「全面禁止」對動物進行醫學實驗的國家。實驗鼠示意圖。（路透）

2022/02/11 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕製藥大國瑞士2020年約有逾55萬隻動物死於實驗項目，而在動物權利倡議人士取得足夠支持、發起公投後，瑞士將於13日投票表決是否成為全球首個「全面禁止」對動物進行醫學實驗的國家。

根據《路透》報導，此項公投提案是由瑞士一位醫師沃德里（Renato Werndli）發起，他認為在動物身上做實驗是殘忍且沒必要的，並確信人類可在沒有動物實驗的情況下開發藥物。

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根據官方數據，2020年瑞士有逾55萬隻動物死於實驗項目，其中包括約40萬隻老鼠、4600隻狗、1500隻貓及1600匹馬，另有靈長類動物、牛、豬、魚、鳥等動物也在實驗中或實驗後被殺死。

據報導，公投將於本月13日舉行，結果將具約束力，不過目前預計動物實驗禁令難以通過；最新民調結果顯示，僅26%選民支持禁令，68%選民反對。

報導指出，瑞士製藥產業曾警告，該禁令恐中斷新藥開發，進而迫使企業和研究員遷往他國。沃德里則補充表示，生物晶片、電腦模擬、人體微劑量等研究方法比動物實驗更為有效。

製藥業遊說團體「Interpharma」領銜反對禁令，直指包含羅氏（Roche）、諾華（Novartis）等大廠在內的製藥業出口佔瑞士總出口的將近一半，對該國經濟大有貢獻，若禁令被採納將帶來毀滅性後果。另一方面，沃德里則說，相關活動提升了人們對實驗動物問題的意識，仍對成功推動新制抱持希望。

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