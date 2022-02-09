歐洲核融合實驗再創紀錄 「人造太陽」邁大步

歐洲聯合環狀反應爐（JET）內部與電漿合成圖。（取自JET官網）

2022/02/09 23:17

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐洲科學家「人造太陽」的研究再有突破：「歐洲聯合環狀反應爐（Joint European Torus，JET）近日利用核融合技術，成功產生59百萬焦耳（megajoule）的能量持續5秒，是同裝置25年前所創世界紀錄的2倍多。

英國廣播公司（BBC）新聞網9日報導，位於英國牛津郡的「歐洲聯合環狀反應爐」在這次最新的核融合實驗中，成功產生59百萬焦耳熱能持續5秒，且在實驗持續的這5秒期間，發電量平均為11百萬瓦（megawatt）；JET官網新聞稿指出，先前該裝置於1997年寫下的紀錄是產生出22百萬焦耳熱能，這次實驗因著重持續發電量，未打破上次創下的最大電力峰值16百萬瓦紀錄。

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最新這次實驗的能源輸出值不大，僅足夠加熱大約60個水壺的水到沸騰，但是這項實驗結果的重要性在於，驗證了目前正在法國興建的更大規模核融合反應爐設計。JET運作主管麥恩斯（Joe Milnes）說，「JET的實驗讓我們向核融合發電邁進一步」，「我們展現了，我們能在我們的機器中製造出迷你恆星，並且在高效下維持5秒鐘，這確實把我們帶入新範疇」。

核融合反應為太陽等恆星提供能量，歐洲聯合環狀反應爐為托卡馬克（Tokamak）核融合實驗裝置，在環形的磁線圈真空室中進行可控制的核融合反應。由歐盟、美國、中國和俄羅斯等多國合作、在法國興建中的「國際熱核融合實驗反應爐（ITER）」以JET的研究為基礎，但是規模更大。

英國原子能管理局執行長查普曼（Ian Chapman）指出，「這些劃時代的結果，把我們往征服科學和工程上其中一個最大挑戰跨一大步。」研究核融合的倫敦帝國學院物理學家特瑞爾（Arthur Turrell）說，「這是耀眼的結果，因為他們展現歷來任何裝置利用核融合反應所輸出的最大能量」，他說，讓電漿穩定維持5秒，接下來從5秒到維持5分鐘、5小時、甚至更久，將不會太困難。

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