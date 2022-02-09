上月公開挺台人自決未來 斯洛維尼亞總理驚傳確診

挺台的斯洛維尼亞總理楊薩9日確診。（彭博）

2022/02/09 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕上月17日公開挺台，透露正努力與台灣洽談的斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša），今天（9日）驚傳確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），他的2個兒子也染疫。

綜合外媒報導，楊薩9日透過推特無奈表示，自己與家人成功避免了武肺2年的時間，直到昨天（8日），自己的2個兒子確診，當時楊薩接受快篩的結果為陰性，但今天再次接受篩檢，結果卻轉陽性。

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據悉，楊薩目前症狀輕微，還在等待進一步PCR檢測結果。根據美國霍普金斯大學統計，斯國8日通報新增1萬1162人確診，目前累積有81萬1174人例。

楊薩今年1月17日接受印度電視台訪問時，直言北京沒有道理阻止其他國家與台灣建立經貿關係，他支持台灣人民自己決定自己的未來，同時也透露斯國正與台灣洽談互設處，激怒中國政府。

Dve leti smo se uspešno izogibali #koronavirus. Včeraj pri samotestiranju pozitivna oba fanta, moj test negativen. Danes žal tudi moj +. Pa vsi klasični simptomi. Zaenkrat milejši. Naj tako ostane. pic.twitter.com/4c2lEn1oHZ — Janez Janša （@JJansaSDS） February 9, 2022

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