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    封城仍無用！廣西百色再增72例本土確診 現有病例破百

    中國武漢肺炎疫情在廣西重燃，8日新增確診110例，其中本土病例73例，有72例在廣西百色市。（歐新社）

    中國武漢肺炎疫情在廣西重燃，8日新增確診110例，其中本土病例73例，有72例在廣西百色市。（歐新社）

    2022/02/09 09:59

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在廣西重燃，8日新增確診110例，其中本土病例73例，分布在廣西72例，遼寧1例，廣西確診均在百色市，當地疫情持續延燒中。

    綜合中媒報導，2月8日中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例110例。其中境外輸入病例37例（廣東18例，上海9例，廣西5例，福建2例，北京1例，天津1例，四川1例），含4例由無症狀感染者轉為確診病例（北京1例，廣東1例，廣西1例，四川1例）；本土病例73例（廣西72例，均在百色市；遼寧1例，在葫蘆島市），含2例由無症狀感染者轉為確診病例（均在廣西）。

    廣西百色市爆發大規模疫情，當局急令7日0時起，對全市採取全員居家隔離管控措施，所轄地區也都採取更嚴格防疫措施，包含全城路口都是紅燈，自駕車出戶視同闖紅燈，甚至執行「不進不出」措施，仍無法阻止疫情蔓延，確診一日比一日多，現當地本土確診病例已有180例。

    截至2月8日24時，中國現有確診病例1495例（重症病例4例），累計總確診數10萬6634例、4636人不治。

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