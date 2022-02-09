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    英相強森遭逼宮拒下台 改組內閣盼保大位

    英國首相強森（見圖）深陷「派對門」醜聞，遭黨內外逼宮。（路透）

    英國首相強森（見圖）深陷「派對門」醜聞，遭黨內外逼宮。（路透）

    2022/02/09 00:54

    〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強森（Boris Johnson）在「派對門」醜聞壓力下，持續拒絕下台，8日宣布內閣改組，期望藉此安撫民怨。

    綜合外媒報導，強森在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）封城期間，在首相官邸唐寧街10號大開派對，有違反防疫規定之嫌，引發英國政壇風暴，黨內外要求他辭職的呼聲與日俱增。

    不過，強森態度強硬，不僅明確表示不會主動下台，更嗆只有派出一個裝甲師才能把他從唐寧街10號趕出來，8日更對內閣人事進行小改組，希望藉此度過逼宮危機。

    脫歐派大將、下議院領袖（Leader of the House of Commons）里斯-莫格（Jacob William Rees-Mogg）將擔任脫歐事務大臣，保守黨首席黨鞭史賓賽（Mark Spencer）將接替里斯-莫格的位子，強森的親密盟友希頓-哈里斯（Chris Heaton-Harris）將接任首席黨鞭，負責對保守黨議員進行紀律處分。

    外媒指出，有15名保守黨議員和3個主要在野黨黨魁正呼籲強森下台，反對派指責他習慣性地撒謊和誤導國會，但這些指控都已被強森置之不理。

    脫歐派大將、下議院領袖里斯-莫格（見圖）將擔任脫歐事務大臣。（路透）

    脫歐派大將、下議院領袖里斯-莫格（見圖）將擔任脫歐事務大臣。（路透）

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