英相強森遭逼宮拒下台 改組內閣盼保大位

2022/02/09 00:54

〔即時新聞/綜合報導〕英國首相強森(Boris Johnson)在「派對門」醜聞壓力下,持續拒絕下台,8日宣布內閣改組,期望藉此安撫民怨。

綜合外媒報導,強森在武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)封城期間,在首相官邸唐寧街10號大開派對,有違反防疫規定之嫌,引發英國政壇風暴,黨內外要求他辭職的呼聲與日俱增。

不過,強森態度強硬,不僅明確表示不會主動下台,更嗆只有派出一個裝甲師才能把他從唐寧街10號趕出來,8日更對內閣人事進行小改組,希望藉此度過逼宮危機。

脫歐派大將、下議院領袖(Leader of the House of Commons)里斯-莫格(Jacob William Rees-Mogg)將擔任脫歐事務大臣,保守黨首席黨鞭史賓賽(Mark Spencer)將接替里斯-莫格的位子,強森的親密盟友希頓-哈里斯(Chris Heaton-Harris)將接任首席黨鞭,負責對保守黨議員進行紀律處分。

外媒指出,有15名保守黨議員和3個主要在野黨黨魁正呼籲強森下台,反對派指責他習慣性地撒謊和誤導國會,但這些指控都已被強森置之不理。

