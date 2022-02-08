福島食品解禁 日歡迎感謝：鼓舞災區重建

日本政府發言人松野博一表示，台灣朝著全面撤除對日食進口管制邁出了一大步，對災區重建是很重要的鼓舞。（路透檔案照）

2022/02/08 17:40

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕台灣行政院今天宣布解禁日本5縣食品進口，在日本引起很大的迴響，日本政府發言人松野博一表示，台灣朝著全面撤除對日食進口管制邁出了一大步，對災區重建是很重要的鼓舞，日本政府對台灣的決定表示歡迎。另外，包括自民黨政調會長高市早苖、日華議員懇談會會長古屋圭司等政界要人，也都在社群網路貼文感謝台灣的決定。

松野在今天下午例行記者會上表示，台灣今天宣布將大幅放寬對福島、群馬、櫪木、茨城及千葉5縣生產及加工農水產食品的進口管制，朝著撤除對日食進口管制邁出了一大步，對災區重建是很重要的鼓舞，對台灣的決定表示歡迎。

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他並指出，台灣對日本而言是共有自由民主、基本人權及法治等基本價值，有著緊密經濟關係的極重要夥伴和朋友。他也強烈期待台灣這次的決定，將進一步增進日台間的經濟和友好關係。至於台灣方面保留的部分管制措施，日本政府也將基於科學根據，繼續敦促台灣全面撤除管制。

另對於中國及南韓仍維持對日本食品或水產品管制的問題，松野指出，中國目前對日本10都縣食品，除了新潟產白米外，進行全面進口管制，南韓則管制日本部分地區水產品進口，日本將繼續敦促中韓兩國早日解禁。

台灣今天宣布解禁日食進口後，日本政界響起一片歡迎之聲，自民黨政調會長高市早苗在推特貼文「感謝台灣的友情」，日華懇會長古屋圭司則貼文表示，這是2011年3月以來首次放寬措施，也是日本反覆交涉的成果，未來則繼續朝全面解禁努力。

自民黨外交部會長佐藤正久指出，台灣朝著加入CPTPP邁出了一大步，對於民進黨政府及駐日代表處眾多相關人士的努力表示感謝。另外，自民黨青年局長小倉將信、眾議員長島昭久、鈴木馨祐及參議員瀧波宏文、福島縣議員渡邊康平等人也都貼文表示感謝。

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