金正恩缺席重要會議 南韓媒分析下波表態時間點

報導分析，金正恩本次缺席會場，可能意味著他將在當地時間16日即已故最高領導人金正日80歲冥誕釋放訊號，若屆時未有消息，再下一個可能的時間點將落在其先祖，已故最高領導人金日成110歲冥誕（4月15日）當天。（美聯社）

2022/02/08 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒今日報導，該國第14屆最高人民會議第6次會議在本月6、7日於平壤舉行，北韓最高領導人金正恩缺席會場，由於金正恩曾揚言重啟核試驗，南韓媒特刊文分析下波重要訊息可能的發布時間點。

《韓聯社》引述北韓官媒《朝中社》今日的報導指出，北韓第14屆最高人民會議第6次會議6日至7日在平壤市舉行，國務委員會委員長金正恩此次沒有現身會場。

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《韓聯社》指出，北韓年初頻繁試射，密集程度已寫下新的紀錄，加上金正恩此前揚言考慮恢復核試驗與洲際彈道飛彈（ICBM）測試，國際社會原密切關注他是否利用本次會議對外釋放新的訊號。

報導分析，金正恩本次缺席會場，可能意味著他將在當地時間16日即已故最高領導人金正日80歲冥誕釋放訊號，若屆時未有消息，再下一個可能的時間點將落在其先祖，已故最高領導人金日成110歲冥誕（4月15日）當天。

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