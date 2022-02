軍情動態》搭上歐洲趨勢！西班牙獲首架CH-47F更新版直升機

2022/02/07 14:27

〔即時新聞/綜合報導〕美國波音國防太空安全(Boeing Defense, Space & Security)公司於本月2日宣布,其為西班牙陸軍(Spanish Army)執行更新計劃的17架CH-47D直升機中,首架升級為CH-47F的機種已正式交付,有望提昇西國陸軍的作戰能力及與和盟國的操作互通性(Interoperability)。

根據《Air Recognition》報導,波音公司2月2日於官網發佈新聞稿指出,其為西班牙陸軍所改造的首架CH-47F直升機,已於陸軍空中機動部隊(Spanish Army Airmobile Force)在首都馬德里(Madrid)舊科爾梅納爾(Colmenar Viejo)市所舉辦的儀式中,正式交付。

請繼續往下閱讀...

西班牙陸軍一共委託波音公司,對旗下17架CH-47D機種進行升級,未來將全數改裝成CH-47F版本,機上將具備數位自動飛行控制系統(DAFCS)、通用航空架構系統(CAAS)與先進的貨物處理系統,能提昇作戰能力,與確保盟國操作互通性等現代化需求。

報導指出,荷蘭近日將最後一架CH-47D直升機退役,轉而採用CH-47F機種;而英國也購買了額外直升機,來升級其飛行機隊,這讓西班牙政府尋求軍隊現代化的努力,與其他歐洲國家不謀而合。

Felicidades, @EjercitoTierra! We're honored to deliver you the first of 17 remanufactured CH-47F #Chinook heavy-lift helicopters.



Release: https://t.co/Z6zme66hsX pic.twitter.com/7TZlZzI8O3