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    軍情動態》搭上歐洲趨勢！西班牙獲首架CH-47F更新版直升機

    波音公司指出，其為西班牙陸軍所改造的首架CH-47F直升機，已正式交付。（圖擷取自@BoeingDefense官方推特）

    波音公司指出，其為西班牙陸軍所改造的首架CH-47F直升機，已正式交付。（圖擷取自@BoeingDefense官方推特）

    2022/02/07 14:27

    〔即時新聞／綜合報導〕美國波音國防太空安全（Boeing Defense, Space & Security）公司於本月2日宣布，其為西班牙陸軍（Spanish Army）執行更新計劃的17架CH-47D直升機中，首架升級為CH-47F的機種已正式交付，有望提昇西國陸軍的作戰能力及與和盟國的操作互通性（Interoperability）。

    根據《Air Recognition》報導，波音公司2月2日於官網發佈新聞稿指出，其為西班牙陸軍所改造的首架CH-47F直升機，已於陸軍空中機動部隊（Spanish Army Airmobile Force）在首都馬德里（Madrid）舊科爾梅納爾（Colmenar Viejo）市所舉辦的儀式中，正式交付。

    西班牙陸軍一共委託波音公司，對旗下17架CH-47D機種進行升級，未來將全數改裝成CH-47F版本，機上將具備數位自動飛行控制系統（DAFCS）、通用航空架構系統（CAAS）與先進的貨物處理系統，能提昇作戰能力，與確保盟國操作互通性等現代化需求。

    報導指出，荷蘭近日將最後一架CH-47D直升機退役，轉而採用CH-47F機種；而英國也購買了額外直升機，來升級其飛行機隊，這讓西班牙政府尋求軍隊現代化的努力，與其他歐洲國家不謀而合。

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