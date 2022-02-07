反疫苗強制令卡車癱瘓首都 加拿大渥太華進入緊急狀態

稱之為「自由車隊」的抗爭行動，最早是反抗1月生效的加拿大和美國規定往來兩國邊界的卡車司機必須完成疫苗接種政策，現已演變為反對公衛措施與加拿大政府的集會。（法新社）

2022/02/07 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大反對強制接種疫苗而發起的示威抗爭邁入第10天，首都渥太華遭抗議群眾癱瘓，渥太華市長華森（Jim Watson）表示，日益失控的示威活動對市民的安全和保障構成嚴重威脅，宣布渥太華進入緊急狀態。

綜合媒體報導，數以百計的卡車繼續佔領加拿大議會附近的市區，長時間癱瘓渥太華市中心，甚至有人揚言要瓦解加拿大政府，渥太華市長華森表示：「局勢完全失控，一些參加抗議活動的個別人士可以發號施令，掌控全局」，市長強調抗議人數比警察還多得多，宣布全市進入緊急狀態。

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緊急狀態表示當地「需要其他司法管轄區和政府級別的支援」，但目前尚不清楚渥太華會在多大程度上尋求外部協助，日前加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）已經排除動用軍隊的可能性。

稱之為「自由車隊」（Freedom Convoy）的抗爭行動，最早是反抗1月生效的加拿大和美國規定往來兩國邊界的卡車司機必須完成疫苗接種政策，現已演變為反對公衛措施與加拿大政府的集會，傳出有美國支持者計畫在美國華盛頓特區發起類似抗議活動。

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