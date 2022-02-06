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    謎團解開了？F-35C降落 「起火滑行墜海」最新影片曝光

    美軍航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Carl Vinson）24日在南海演訓時傳出意外，一架F-35C戰機易降落在甲板上時卻意外發生事故落海。（擷取自網路，本報合成）

    美軍航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Carl Vinson）24日在南海演訓時傳出意外，一架F-35C戰機易降落在甲板上時卻意外發生事故落海。（擷取自網路，本報合成）

    2022/02/06 23:32

    首次上稿 23:09
    更新時間 23:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Carl Vinson）24日在南海演訓時傳出意外，一架F-35C戰機發生「著陸事故」落海。先前一段F-35C戰機自遠處飛近，但沒有拍到撞擊瞬間的影片，被軍方證實為真，近日則傳出另外一段影片，只見F-35C降落在「卡爾文森號」甲板後起火滑行，最後墜入海中。目前軍方尚未證實影片真實性，但有外媒指出，影片的內容和目前已經的事實描述一致。

    美國海軍一架F-35C匿蹤戰機上月24於南海演習期間，準備降落航艦「卡爾文森號」時失事墜海，網路隨後傳出一段約17秒影片，出事戰機準備降落航母時疑似尾部冒煙，之後傳來砰然巨響，但並未拍到撞擊甲板的瞬間。

    不過，近日網路傳出一段疑似F-35降落在甲板時的事故影片，影中可見尾部冒煙的飛機傾斜降落在甲板上，接著側身在甲板滑行，過程中飛機已燒成一團火球，最後從跑道上墜入海中，而機組人員則是亂成一團，無線電中可聽到有一名男子不斷大呼大吼。

    資深軍事記者施孝瑋也在臉書分享這段影片，他指出，影片中，這架F-35撞在甲板上前2秒鐘左右，降落信號官發現飛機大幅沉降急喊4次「wave off」（放棄降落重飛），飛機提前撞擊甲板，導致左主起落架折斷，未勾住攔截鋼纜，飛機機身接觸飛行甲板，隨後飛行員彈射，飛機落海。他認為，打撈殘骸找到飛行資料紀錄器變得很重要，因為「要釐清責任是人為還是環境」。

    綜合外媒報導，影片似乎是有人側錄了航艦上的監視器畫面，從影片中可見，當時飛行員已經先行跳傘，F-35的碎片則是飛向停靠在一旁的其他戰機，隨後相關人員立刻上前滅火。

    報導指出，雖然官方沒有對此影片發布聲明，但這段影片提供了事發當時的更多證據，而就在此時，美國海軍正全力從海底撈回失事的F-35戰機。

    若影片無法觀看，請見Reddit

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