好暖！「小八貓」變聲惹議 《吉伊卡哇》作者畫圖祝賀小聲優長大
《吉伊卡哇》官方發布原作漫畫家繪製的新圖片，疑似為因「變聲期」導致被部分網友惡意針對的小聲優獻上溫暖祝福。（圖擷取自@ngnchiikawa 社群平台「X」）
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吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本知名IP《吉伊卡哇》（ちいかわ）改編動畫今（4）日播出最新集數，劇中主要角色「小八貓」（ハチワレ）聲音與過往不同、明顯變低沉，在各國粉絲間掀起熱議，更出現不少希望替換原聲優等負面聲浪。對此，《吉伊卡哇》官方下午發布一張原作漫畫家新繪圖，疑似為被針對的小聲優獻上溫暖。
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綜合日媒報導，《吉伊卡哇》動畫2022年4月起每週二在日本富士電視台播出，當時年僅11歲、隸屬「向日葵劇團」（劇団ひまわり）的男演員田中誠人，從第5集開始為動畫裡少數能夠流利說話的角色「小八貓」配音。據了解，田中誠人以音調較高、充滿稚嫩孩童的青澀感，為天真樂觀又溫柔善良的「小八貓」注入鮮活形象。
然而，今天上午《吉伊卡哇》動畫播出第241集「芥末柿種柿」（の種わさび）時，「小八貓」聲音出現了明顯變化，出現與過往截然不同、偏向成年男子的低沉聲音。不少粉絲注意到「小八貓」這個驚人變化，立即在網上掀起熱烈討論，更讓「變聲」（声変わり）等關鍵字登上X（原推特）和Trends熱門趨勢榜首。
報導指出，目前田中誠人已14歲，正在經歷青春期男性的「變聲期」。許多粉絲雖然無法馬上習慣「小八貓」聲音開始變成熟，但大多都給予正面評價，認為這聲優成長的證明；也有部分粉絲強烈抨擊，怒斥動畫製作公司一開始就不該找會有變聲期狀況的男童星配音，導致不符合角色形象的聲音出現，必須盡快找新的配音聲優替換。
隨著兩派論點激辯越演越烈，《吉伊卡哇》動畫官方似乎也注意到了，今天下午於官方X帳號發布原作漫畫家長野（ナガノ，Nagano）繪製的新圖片，還附上一個「盛開花朵」的表情符號。從一片粉紅色背景的圖中顯示，深陷風暴中心的「小八貓」，被「吉伊卡哇」與「兔兔（烏薩奇）」一起溫柔摸頭後笑出來。
該文一出，吸引400多萬人次瀏覽朝聖、15萬人按讚，許多粉絲認為這是長野老師默默送給「小八貓」與配音聲優田中誠人「成長的祝福」。另外，還有一些粉絲翻出過往資料，指出ナガノ老師當年很開心《吉伊卡哇》能被製作成動畫，還透露很滿意動畫製作公司滿足他的「強烈願望」，代表角色聲優人選是有獲得他的認可。
???? pic.twitter.com/QCsuwAzdcj— ちいかわ????アニメ火金 （@ngnchiikawa） February 4, 2025
???? pic.twitter.com/W3AaUboXQR— ちいかわ????アニメ火金 （@ngnchiikawa） February 4, 2025
ちいかわハチワレが子役になったのはナガノさんの強い希望であったということを忘れてはならない pic.twitter.com/rKbGz2CEN3— まきぽょ₍ ᐢ◜. ̫ .◝ᐢ ₎ﾔﾊ （@makico_yaha） February 4, 2025
從2022年起為「小八貓」配音、目前14歲的聲優田中誠人，正處「變聲期」，導致配音開始明顯與過往不同。（圖擷取自「劇団ひまわり」官網）