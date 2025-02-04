好暖！「小八貓」變聲惹議 《吉伊卡哇》作者畫圖祝賀小聲優長大

《吉伊卡哇》官方發布原作漫畫家繪製的新圖片，疑似為因「變聲期」導致被部分網友惡意針對的小聲優獻上溫暖祝福。（圖擷取自@ngnchiikawa 社群平台「X」）

2025/02/04 21:20

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男大18變？《吉伊卡哇》動畫「小八貓」配音變聲 震撼各國粉絲

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名IP《吉伊卡哇》（ちいかわ）改編動畫今（4）日播出最新集數，劇中主要角色「小八貓」（ハチワレ）聲音與過往不同、明顯變低沉，在各國粉絲間掀起熱議，更出現不少希望替換原聲優等負面聲浪。對此，《吉伊卡哇》官方下午發布一張原作漫畫家新繪圖，疑似為被針對的小聲優獻上溫暖。

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綜合日媒報導，《吉伊卡哇》動畫2022年4月起每週二在日本富士電視台播出，當時年僅11歲、隸屬「向日葵劇團」（劇団ひまわり）的男演員田中誠人，從第5集開始為動畫裡少數能夠流利說話的角色「小八貓」配音。據了解，田中誠人以音調較高、充滿稚嫩孩童的青澀感，為天真樂觀又溫柔善良的「小八貓」注入鮮活形象。

然而，今天上午《吉伊卡哇》動畫播出第241集「芥末柿種柿」（の種わさび）時，「小八貓」聲音出現了明顯變化，出現與過往截然不同、偏向成年男子的低沉聲音。不少粉絲注意到「小八貓」這個驚人變化，立即在網上掀起熱烈討論，更讓「變聲」（声変わり）等關鍵字登上X（原推特）和Trends熱門趨勢榜首。

報導指出，目前田中誠人已14歲，正在經歷青春期男性的「變聲期」。許多粉絲雖然無法馬上習慣「小八貓」聲音開始變成熟，但大多都給予正面評價，認為這聲優成長的證明；也有部分粉絲強烈抨擊，怒斥動畫製作公司一開始就不該找會有變聲期狀況的男童星配音，導致不符合角色形象的聲音出現，必須盡快找新的配音聲優替換。

隨著兩派論點激辯越演越烈，《吉伊卡哇》動畫官方似乎也注意到了，今天下午於官方X帳號發布原作漫畫家長野（ナガノ，Nagano）繪製的新圖片，還附上一個「盛開花朵」的表情符號。從一片粉紅色背景的圖中顯示，深陷風暴中心的「小八貓」，被「吉伊卡哇」與「兔兔（烏薩奇）」一起溫柔摸頭後笑出來。

該文一出，吸引400多萬人次瀏覽朝聖、15萬人按讚，許多粉絲認為這是長野老師默默送給「小八貓」與配音聲優田中誠人「成長的祝福」。另外，還有一些粉絲翻出過往資料，指出ナガノ老師當年很開心《吉伊卡哇》能被製作成動畫，還透露很滿意動畫製作公司滿足他的「強烈願望」，代表角色聲優人選是有獲得他的認可。

從2022年起為「小八貓」配音、目前14歲的聲優田中誠人，正處「變聲期」，導致配音開始明顯與過往不同。（圖擷取自「劇団ひまわり」官網）

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