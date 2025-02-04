週三清晨低溫下探9度 午後北東有雨

週三上半天台灣各地多雲到晴，下半天北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。（資料照）

2025/02/04 21:22

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寒流接力報到！明氣溫回升 下波低溫時間曝光

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（5日）寒流威力減弱，不過清晨仍非常寒冷，中部以北下探9度，白天後溫度回升北部可達18度，中南部更高達22度。

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中央氣象署預報，週三寒流逐漸減弱，今晚明晨寒流影響，天氣仍非常寒冷，中部以北及宜花地區約9至12度，南部及台東地區13至15度，局部近山區溫度會更低，請做好保暖的工作，明白天北部及宜花地區16至18度，中南部及台東地區約20至22度；澎湖13至17度、金門9至17度、馬祖9至13度。

天氣方面，上半天環境偏乾，台灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，僅花東地區及中南部山區有零星短暫雨，下半天水氣增加，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲；晚間基隆北海岸及東北部山區有局部較大雨勢發生的機率，下半天外建議攜帶雨具備用。

天氣風險公司指出，週三週四寒流逐漸減弱，但殘存冷空氣影響，體感上仍是有寒意的，且期間再度伴隨華南雲系通過，預測北部、東半部為陰有短暫陣雨天氣，高溫約15到17度，低溫約12到14度；中南部則多雲或局部陰，山區亦有短暫雨機會，高溫約19至22度，低溫約14至17度。北部、東半部將是較為濕冷的天氣，外出記得攜帶雨具並注意保暖。

紫外線指數部分，週三台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣為「低量級」，其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週三寒流影響，環境風場為東北東風至偏東風，仍可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游污染物累積而有所變化，中南部地區位於下風處，污染物易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週三白天北部及宜花地區16至18度，中南部及台東地區約20至22度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週三台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣為「低量級」，其餘縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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