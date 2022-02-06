廚神是你？英女王登基70年邀各路好漢獻上究極布丁

英國業餘廚神正摩拳擦掌爭相打造最棒的白金禧年布丁慶賀女王伊麗莎白二世登基70週年。畫面上方是英國傳統的約克夏布丁（yorkshire pudding）。（路透）

2022/02/06 18:11

〔中央社〕「這會是無上的榮耀！」英國業餘廚神正摩拳擦掌，爭相打造最棒的白金禧年（Platinum Jubilee Year）布丁，慶賀女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70週年。

這場廚神大賽開放給全英烘焙高手參加，只要未持專業證照、年齡8歲以上，皆可報名一展廚藝。

請繼續往下閱讀...

參賽者獻上的布丁不僅要配得上女王身分，也得作法簡單，簡單到數以百萬計英國人舉辦街頭派對慶祝這個歷史性時刻時，都能輕鬆地自行複製。

梅子查佛蛋糕、覆盆子與白巧克力起司蛋糕、皇家檸檬塔…社群媒體上已經可以看到準備大展身手的各路廚神，端出各式各樣的新奇點子。

31歲的史密斯（Samantha Smith）從以另一位女王為名的「維多利亞海綿蛋糕」（Victoria Sponge）得到靈感，發想出王冠造型、覆滿藍莓和覆盆子的「伊麗莎白海綿蛋糕」（Elizabeth Sponge）。

這位家住英格蘭中部魯格比（Rugby）的律師告訴法新社：「我這款蛋糕相當基本，只用浸泡在多寶力酒（Dubonnet）的水果稍稍調味。多寶力酒顯然是女王最愛。」

參賽者的挑戰難就難在無從得知女王鍾愛何種口味，擔任評審的烹飪史專家艾瑟凡（Regula Ysewijn）說，「沒人確定她喜歡什麼」，「從她登基以來，民眾和英國媒體就一直想知道她到底愛吃什麼口味，這真的保密到家」。

坊間傳聞女王特別喜愛孫子威廉和凱特2011年大婚時的新郎蛋糕，艾瑟凡說，那時的新郎蛋糕「用餅乾製作，夾了巧克力在裡面」，「我們知道她喜歡那個蛋糕，所以她應該喜歡巧克力」。

艾瑟凡還說，身為女王，「她得喜愛英式布丁（British Pudding）、傳統布丁，所以大家可以從傳統口味下手，不妨做個蒸蛋糕（steamed pudding）試試」。

艾瑟凡表示，除了味道和原創性，評審也希望參賽者把女王高潮起伏的漫長人生，還有她這一路走來成就的諸多功績考量進去，從中擷取靈感，灌注到布丁之中。

優勝者可獲主辦單位倫敦知名食品店「福南梅森」（Fortnum & Mason）提供的系列商品，但更重要的是，得主這份食譜，還有機會留名烹飪青史。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法