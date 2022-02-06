北韓研發飛彈錢從哪來？ 聯合國報告：竊取海外加密貨幣

聯合國報告指出，北韓駭客駭入加密貨幣交易所竊取資產，是北韓目前科學研發的主要資金來源。（路透）

2022/02/06 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近期頻頻試射飛彈，外界也好奇，北韓是如何在各國制裁中確保開發飛彈及核子項目的財源。聯合國一份機密報告透露，北韓之所以能在去年持續發展核子項目及彈道飛彈，原因在於北韓駭客組織對國外的加密貨幣交易所進行網路攻擊，竊取所得也成為北韓從事科學研究的重要資產。

根據《路透》報導，負責監督北韓制裁的觀察員在2月4日向聯合國安理會北韓制裁委員會提交一份報告。報告中指出，北韓針對核子項目及彈道飛彈基礎設施的維護、發展仍在持續，並繼續在海外為這些計畫尋找材料及專有技術，而近期北韓的飛彈試驗明顯在加速進行。

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觀察員表示，網路攻擊是北韓重要的收入來源，特別是針對海外加密貨幣資產的攻擊，北韓駭客組織目前持續將金融機構、加密貨幣公司及交易所做為攻擊目標。

報告內容中提到，據聯合國某成員國說法，北韓駭客自2020年起至2021年的年中，從北美、歐洲及亞洲至少3個加密貨幣交易所竊取超過5000萬美元（約新台幣13億9075萬元）資產。

觀察員另外引述網路安全公司「Chainalysis」上個月發布的最新報告內容，稱北韓去年對加密貨幣平台發動了至少7次攻擊，竊取了近4億美元（約新台幣111億元）資產。

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