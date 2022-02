塗抹美乃滋起爭執 男子遭小貨車撞倒後來回輾壓致死

2022/02/06 14:56

〔即時新聞/綜合報導〕美國愛荷華州(Iowa)1名29歲男子埃爾巴赫 (Kristofer Erlbacher),於2020年底與30歲男子在酒吧用餐時,對方擅自把美乃滋圖抹在埃爾巴赫的食物,雙方因而起激烈衝突;事發後,埃爾巴赫開小貨車撞倒男子後,連續來回輾壓對方致死;近日當地法院宣判,指控埃爾巴赫犯下一級謀殺罪,判終身監禁。

綜合外媒報導,現年29歲埃爾巴赫於2020年12月17日當晚,與30歲男子索爾伯格(Caleb Solberg )等人一起到酒吧玩樂,未料正高興時,索爾伯格突然把美乃滋擠在埃爾巴赫的餐點上,導致埃爾巴赫勃然大怒,引發2人激烈口角。

報導指出,埃爾巴赫離開酒吧後,開著小貨車將索爾伯格撞倒在地,連續來回輾壓對方身體至少2次,造成索爾伯格當場斷氣身亡。

當地法院上月31日宣判,埃爾巴赫當下並沒有急迫性的危機,需對受害者犯下毒手,指控埃爾巴赫涉嫌一級謀殺罪,判處終身監禁。

A fight over mayonnaise between two Iowa men has ended in a murder and life sentence for Kristofer Erlbacher, who ran over Caleb Solberg with his truck.



Then backed up and rolled over his body two additional times. https://t.co/VV9S1QtIPP pic.twitter.com/nz0UBCRWML