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    塗抹美乃滋起爭執 男子遭小貨車撞倒後來回輾壓致死

    美乃滋示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    美乃滋示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    2022/02/06 14:56

    〔即時新聞／綜合報導〕美國愛荷華州（Iowa）1名29歲男子埃爾巴赫 （Kristofer Erlbacher），於2020年底與30歲男子在酒吧用餐時，對方擅自把美乃滋圖抹在埃爾巴赫的食物，雙方因而起激烈衝突；事發後，埃爾巴赫開小貨車撞倒男子後，連續來回輾壓對方致死；近日當地法院宣判，指控埃爾巴赫犯下一級謀殺罪，判終身監禁。

    綜合外媒報導，現年29歲埃爾巴赫於2020年12月17日當晚，與30歲男子索爾伯格（Caleb Solberg ）等人一起到酒吧玩樂，未料正高興時，索爾伯格突然把美乃滋擠在埃爾巴赫的餐點上，導致埃爾巴赫勃然大怒，引發2人激烈口角。

    報導指出，埃爾巴赫離開酒吧後，開著小貨車將索爾伯格撞倒在地，連續來回輾壓對方身體至少2次，造成索爾伯格當場斷氣身亡。

    當地法院上月31日宣判，埃爾巴赫當下並沒有急迫性的危機，需對受害者犯下毒手，指控埃爾巴赫涉嫌一級謀殺罪，判處終身監禁。

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