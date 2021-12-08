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    拉脫維亞獻計抵禦俄國 警告「若失敗北約恐崩潰」

    北約正想方設法阻止俄國侵略烏克蘭。（路透）

    北約正想方設法阻止俄國侵略烏克蘭。（路透）

    2021/12/08 14:14

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯在烏克蘭邊境集結十萬大軍，大規模侵略行動恐一夕爆發。對此，鄰近的拉脫維亞疾呼數項應對策略，包括在波羅的海部署美軍及愛國者飛彈，以及對俄施加嚴厲制裁等。

    《衛報》報導，拉脫維亞外交部長林克維奇（Edgars Rinkēvičs）呼籲，歐美盟國必須準備好一套迅速的反制方案以防俄國侵略烏克蘭，包括在波羅的海區域部署美軍和愛國者飛彈，切斷俄國在環球銀行金融電信協會的支付系統，以及對北溪2號天然氣管線重啟制裁。

    林克維奇表示，他在上週於國內主持北大西洋公約組織（NATO）外長峰會時，已經和美國務卿布林肯（Antony Blinken）溝通過，「俄國得曉得，只要他們對烏克蘭使壞，那麼北約和美國在東翼的戰略部署將會增加；如果俄國真的動武，部署的規模只會更大。」

    林克維奇提到，「北約在東側和黑海地區的部署必須增加，只要歐洲發生軍事衝突且俄國態度具侵略性，那麼就必須做好捍衛領土的準備，並向俄國傳達清楚的訊息，這就是他們的行動所要面臨的後果。」

    林克維奇警告，「如果北約沒能保衛成員國及其領土，不僅是軍事和政治上的挫敗，更是對這個從二戰後建立起來的系統價值徹底的崩潰瓦解，意味著跨洋社群只不過是一團混亂，促使我們維持合作的機制只是一場空。」

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