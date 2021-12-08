印尼火山噴發女兒棄逃與母相擁罹難 插畫哀悼「願天堂安息」

28歲的魯米尼放棄逃生機會，與年逾7旬的母親相擁而亡，有印尼網友就透過插畫來哀悼，至今已超過900萬次點閱，願這對母女能在天堂安息。（圖擷取自抖音＠tatazie）

2021/12/08 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕印尼東爪哇省塞梅魯火山（Semeru）4日噴發，最新傷亡人數來到34人，另還有16人失蹤。而其中發生的1起故事，令無數人感動不己，28歲的魯米尼（Rumini）放棄逃生機會，與年逾7旬母親相擁而亡，有印尼網友就透過插畫來哀悼，至今已超過900萬次點閱，願這對母女能在天堂安息。

綜合外媒報導，印尼東爪哇省塞梅魯火山噴發，造成盧馬姜縣（Lumajang）庫拉科博坎（Curah Kobokan）村落幾乎全毀，村民魯米尼與母親撒拉瑪（Salamah）的遺體於7日在廚房中被發現，直到最後一刻仍緊緊抱住彼此。

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報導指出，發現2人遺體的親戚勒基曼（Legiman）表示，火山爆發時村民們都倉皇逃命，但由於撒拉瑪年事已高、不良於行，她的女兒魯米尼因不忍心丟下母親一個人，便選擇留在家中陪伴母親，則其餘家人皆幸運逃生。

魯米尼與母親的故事感動無數網友，印尼網友tatazie就利用插畫製作成影片來悼念，願母女倆能在天堂安息，影片上傳至TikTok已超過900萬次點閱。不少網友看完影片難過表示，這個令人心碎的故事讓他們淚流不止，「她們的身體被火山燒焦，但靈魂不朽，真主應允，願祝她們在天堂安息」。

印尼東爪哇省塞梅魯火山（Semeru）4日噴發，最新傷亡人數來到34人，另還有16人失蹤。（美聯社）

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