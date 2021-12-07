軍情動態》窮兵黷武 中國去年軍火銷售佔比全球第二

今年9月在珠海中國國際航空航天博覽會展出的「攻擊-11」（代號「利劍」）無人攻擊機和殲-20匿蹤戰機模型。（路透檔案照）

2021/12/07 06:03

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）指出，中國軍火製造商在2020年的全球銷售額佔比再次排在美國之後，位居全球第二，因為該行業基本上並未受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響。

香港南華早報6日報導，根據SIPRI發表的最新全球百大軍火公司報告，上榜的5家中國公司去年的軍售總額約668億美元（約1.87兆新臺幣），比2019年成長1.5％，成長率超越全球百大軍火公司。

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中國5家軍火公司全部躋身前20大，其中3家進入前10大。這些中國軍火公司佔全球百大武器製造商銷售總額的13％，僅次於美國。

中國中央企業「中國兵器工業集團有限公司」（Norinco）是中國頂尖武器製造商，去年的銷售額估計為179億美元（約5000億新臺幣）。相較之下，最大武器製造商美國洛克希德馬丁公司則為582億美元（約1.6兆新臺幣）。

在習近平統治下，中國在軍事現代化方面投入大量資金，重點發展先進武器裝備，包括2年前服役的第一艘國產航空母艦、055型飛彈驅逐艦和「巨浪-3型」潛射彈道飛彈等。

美國智庫「蘭德公司（Rand Corporation）資助的一項研究指出，中國人民解放軍近年來克服許多技術上的挑戰，成為美國在軍事能力投資方面的「明顯威脅」，但中國的進步很大程度上是憑藉剽竊智慧財產權、海外收購和合資企業的結果。

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