武漢肺炎》印度Omicron病例日增5倍 力拚第2劑疫苗施打率

印度官方今（6）日宣布，目前檢驗出的武肺變種Omicron病例，已從稍早的4例上升至21例，將力拚第2劑疫苗覆蓋率以防止疫情進一步惡化。圖為印度民眾接種疫苗。（美聯社）

2021/12/06 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）肆虐全球，印度官方今（6）日宣布，目前檢驗出的武肺變種Omicron病例，已從稍早的4例上升至21例，將力拚第2劑疫苗覆蓋率以防止疫情進一步惡化。

據《路透》報導，印度官方今日宣布，目前各地檢驗出的Omicron病例已增至21例，較稍早公布之4例已有5倍成長，且分布於各邦，顯示已有社區感染和擴散。

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報導指出，21例中以西部拉賈斯坦邦（Rajasthan）的9例為最多，依次分別為馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）8例、卡纳塔卡邦（Karnataka）2例，古吉拉特邦（Gujarat）及首都新德里各1例。

印度目前已有85%的成人完成第1劑疫苗接種，而完整接種2劑疫苗卻只有51%，儘管印度的疫苗庫存仍充足。

對此，印度官員及醫療從業人員也在社群媒體上疾呼，呼籲大眾踴躍、主動施打第2劑疫苗，提升保護力之外，也減低Omicron變種可能帶來的疫情衝擊。

據悉，過去24小時間，印度共新增8895例確診、211例死亡，總計有3464萬例確診、47萬3537人死亡。

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