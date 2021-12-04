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    真的學到老！印度104歲奶奶 掃盲考試拿到好成績

    印度南部喀拉拉邦一名104歲奶奶庫蒂亞瑪，近日於戈德亞姆區國家掃盲團組織舉辦的識字考試中考取了89分、數學更達100分的優異成績。（圖擷取自「V. Sivankutty」Twitter）

    印度南部喀拉拉邦一名104歲奶奶庫蒂亞瑪，近日於戈德亞姆區國家掃盲團組織舉辦的識字考試中考取了89分、數學更達100分的優異成績。（圖擷取自「V. Sivankutty」Twitter）

    2021/12/04 21:28

    〔即時新聞／綜合報導〕印度南部喀拉拉邦一名104歲奶奶庫蒂亞瑪（Kuttiyamma），近日於戈德亞姆（Kottayam）區國家掃盲團組織舉辦的識字考試中考取了89分、數學更達100分的優異成績。對此，庫蒂亞瑪也分享自己其實「從小就想上學」，如今終於成功一圓「學習夢」。

    綜合外媒報導，庫蒂亞瑪從小便夢想成為一名老師，更希望能夠到學校上課、汲取知識，不過最後卻於16歲早婚，婚後也忙於家務、與丈夫共同扶養5個孩子，便逐漸放棄了這個夢想。

    據報導，庫蒂亞瑪一直到近期終於加入政府資助的「掃盲計劃（literacy programme）」，一圓年輕時的「學習夢」。而她的老師約翰（Rehna John）也誇讚庫蒂亞瑪是一名「熱心的學習者」，在為期三個月的上課時間，庫蒂亞瑪皆會在課前做足準備，更於課後辛勤複習、自行學習。

    該課程相當於小學教育，授課內容含馬拉雅拉姆文字母表、基本數學能力等。而庫蒂亞瑪最終也於識字考試中考取了89分、數學考試更達100分的優異成績。對此，國家教育部長西萬庫蒂（Vasudevan Sivankutty）也於推特讚揚，「年齡不是進入知識世界的障礙。」並獻上最大的尊重和愛，期許庫蒂亞瑪和所有其他新學習者一切順利。

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