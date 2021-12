真的學到老！印度104歲奶奶 掃盲考試拿到好成績

2021/12/04 21:28

〔即時新聞/綜合報導〕印度南部喀拉拉邦一名104歲奶奶庫蒂亞瑪(Kuttiyamma),近日於戈德亞姆(Kottayam)區國家掃盲團組織舉辦的識字考試中考取了89分、數學更達100分的優異成績。對此,庫蒂亞瑪也分享自己其實「從小就想上學」,如今終於成功一圓「學習夢」。

綜合外媒報導,庫蒂亞瑪從小便夢想成為一名老師,更希望能夠到學校上課、汲取知識,不過最後卻於16歲早婚,婚後也忙於家務、與丈夫共同扶養5個孩子,便逐漸放棄了這個夢想。

據報導,庫蒂亞瑪一直到近期終於加入政府資助的「掃盲計劃(literacy programme)」,一圓年輕時的「學習夢」。而她的老師約翰(Rehna John)也誇讚庫蒂亞瑪是一名「熱心的學習者」,在為期三個月的上課時間,庫蒂亞瑪皆會在課前做足準備,更於課後辛勤複習、自行學習。

該課程相當於小學教育,授課內容含馬拉雅拉姆文字母表、基本數學能力等。而庫蒂亞瑪最終也於識字考試中考取了89分、數學考試更達100分的優異成績。對此,國家教育部長西萬庫蒂(Vasudevan Sivankutty)也於推特讚揚,「年齡不是進入知識世界的障礙。」並獻上最大的尊重和愛,期許庫蒂亞瑪和所有其他新學習者一切順利。

104-year-old Kuttiyamma from Kottayam has scored 89/100 in the Kerala State Literacy Mission’s test. Age is no barrier to enter the world of knowledge. With utmost respect and love, I wish Kuttiyamma and all other new learners the best. #Literacy pic.twitter.com/pB5Fj9LYd9