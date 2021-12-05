情報錯了？印軍掃蕩恐怖份子誤擊村莊 已知13無辜平民慘死

印度納加蘭邦軍方4日接獲情報稱有叛亂份子將發動攻擊，軍方隨即採取行動，依據情報對一輛卡車開火，結果車上載的全是無辜民眾。（圖翻攝自推特）

2021/12/05 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕印度納加蘭邦（Nagaland）軍方近日收到情報，稱當地某村莊有叛亂份子要發動恐攻。軍方隨即採取行動，對一輛據信載著叛亂份子的卡車開火，沒想到車上全是無辜村民，引發該國社會熱議。

綜合外媒報導，位於印度東北部的納加蘭邦，當地安全部隊昨天（4日）接獲「可靠」情報，指稱邊境一處與緬甸接壤的村莊有叛亂份子打算發動恐攻；安全部隊隨即採取殲滅行動，依據情報內容對著一輛卡車開火，當場殺害6人，之後軍方又射殺了7人。

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沒想到印軍事後卻發現他們收到的是錯誤情報，卡車上載著的全是剛下班要回家的礦工，事後軍方殺害的7人也全是無辜的民眾。此外，無端遭軍隊攻擊的村民，也與安全部隊發生衝突，過程中一名士兵被活活打死。

對此，印度內政部長沙阿（Amit Shah）今天表示遺憾，並向遇難者家屬致哀，誓言要徹查此事，將提供錯誤情報的來源找出來。

Anguished over an unfortunate incident in Nagaland’s Oting, Mon. I express my deepest condolences to the families of those who have lost their lives. A high-level SIT constituted by the State govt will thoroughly probe this incident to ensure justice to the bereaved families. — Amit Shah （@AmitShah） December 5, 2021

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