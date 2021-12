情報錯了？印軍掃蕩恐怖份子誤擊村莊 已知13無辜平民慘死

2021/12/05 20:53

〔即時新聞/綜合報導〕印度納加蘭邦(Nagaland)軍方近日收到情報,稱當地某村莊有叛亂份子要發動恐攻。軍方隨即採取行動,對一輛據信載著叛亂份子的卡車開火,沒想到車上全是無辜村民,引發該國社會熱議。

綜合外媒報導,位於印度東北部的納加蘭邦,當地安全部隊昨天(4日)接獲「可靠」情報,指稱邊境一處與緬甸接壤的村莊有叛亂份子打算發動恐攻;安全部隊隨即採取殲滅行動,依據情報內容對著一輛卡車開火,當場殺害6人,之後軍方又射殺了7人。

沒想到印軍事後卻發現他們收到的是錯誤情報,卡車上載著的全是剛下班要回家的礦工,事後軍方殺害的7人也全是無辜的民眾。此外,無端遭軍隊攻擊的村民,也與安全部隊發生衝突,過程中一名士兵被活活打死。

對此,印度內政部長沙阿(Amit Shah)今天表示遺憾,並向遇難者家屬致哀,誓言要徹查此事,將提供錯誤情報的來源找出來。

Anguished over an unfortunate incident in Nagaland’s Oting, Mon. I express my deepest condolences to the families of those who have lost their lives. A high-level SIT constituted by the State govt will thoroughly probe this incident to ensure justice to the bereaved families.