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    好瞎～ 義國男拿假手臂打疫苗 矇騙證明被抓包

    11月21日羅馬一處疫苗接種站施打第三劑武漢肺炎疫苗。（歐新社）

    11月21日羅馬一處疫苗接種站施打第三劑武漢肺炎疫苗。（歐新社）

    2021/12/03 22:51

    〔編譯管淑平／綜合報導〕歐洲多國加強防疫措施，防範武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）最新變種病毒株Omicron之際，部份民眾仍堅持拒絕打疫苗。義大利一名男子居然想出怪招，他戴著假手臂接種疫苗，想糊弄醫護人員，騙取接種證明。

    義國西北部比耶拉市（Biella）當地政府3日表示，這名50多歲的男子2日穿戴著矽膠手臂，出現在疫苗接種站，該市所在比第蒙省（Piedmont）首長奇里歐（Albert Cirio）說，那支義肢看起來和真實的皮膚「非常相似」，不過，膚色和觸感引起醫護人員的懷疑，工作人員便要這名男子露出整隻手臂，男子眼看矇騙不成，就央求醫護人員睜隻眼閉隻眼，不過最終還是被通報警察局。

    奇里歐在「臉書」發文說，「如果我們不是在說確確實實的嚴重行為，這件事就真的很荒謬」，他說整個國家都為了這場疫情有所犧牲，這樣的行為令人無法接受。

    義大利「安莎」（ANSA）新聞通訊社報導，這名男子本來在醫療單位工作，但是因為拒絕接種武肺疫苗被停職。義國要求所有醫療工作者都必須接種武肺疫苗。

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