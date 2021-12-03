美國會啟動#奧運囚犯計畫 批「中國玷污奧運」

1日在北京街頭一名男子走過宣傳2022年北京冬奧的標誌。（歐新社）

2021/12/03 22:15

〔編譯管淑平／綜合報導〕在國際呼籲杯葛2022年北京冬季奧運會的呼聲日漸高漲之際，美國國會及行政當局中國委員會（CECC）2日特別為此啟動「奧運囚犯計畫」（#OlympicPrisoner Project），在推特、Instagram等社群媒體凸顯被中國當局任意監禁的政治犯。委員會主席聲明批評，「中國政府玷污了奧運」，這項計畫號召各界施壓中國政府釋放良心犯。

CECC主席、民主黨籍聯邦參議員默克利（Jeff Merkley）共同主席、共和黨參議員麥高文（James P. Mcgovern）2日宣佈啟動這項社群媒體計畫，凸顯可從CECC「政治犯資料庫」中搜尋到的中國政治犯；聲明說，中國政府向國際奧會（IOC）承諾，在北京冬奧期間不會限制新聞記者報導和使用網路的自由，但是此一承諾已經遭到在中國的記者反駁，有鑑於此，「奧運囚犯計畫」首批凸顯的便是遭中國監禁的記者和公民記者。

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CECC推特2日介紹中國「六四天網」創辦人黃琦，推文指黃琦因報導侵犯權利情事而遭任意監禁至今，「中國政府承諾2022奧運期間不會限制新聞自由，但是中國在保護言論自由的紀錄，卻是全世界數一數二糟糕的」。

黃琦在2003年、09年分別因批評時政被控煽動顛覆國家政權罪、揭發「豆腐渣工程」被控非法持有國家機密罪，先後被判處5年和3年徒刑；2019年再因涉嫌「為境外非法提供國家祕密罪」、「故意泄露國家祕密罪」被重判12年，目前在四川省監獄服刑。

CECC說，接下來數周還會陸續介紹該委員會資料庫超過1500個已知政治犯中的維吾爾族、西藏、香港和法輪功信徒、基督徒和人權、婦權、勞權以及民主運動者等。

聲明表示，「中國政府玷污了奧運，我們要記住在光鮮亮麗表面後面的人」，「啟動這項計畫，不是要關注表面，而是聚焦因為被主辦奧運的政府不當監禁，而無法頌揚奧運精神的真真實實的人」，聲明號召各界，呼籲國際奧會和其夥伴，利用他們的影響力施壓中國釋放良心犯，「減少對奧運精神的玷污」。

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）2日在推特啟動#奧運囚犯計畫，首先介紹三度遭中國政府判刑、目前仍在服刑的「六四天網」創辦人黃琦。（取自CECC推特@CECCgov）

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