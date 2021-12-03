軍武新知》戰機飛官內急超頭大？美空軍推新一代「集尿神器」

參與「膀胱減壓裝置」的F-35戰機首位女飛官尤基少校。（圖擷取自Air Combat Command官網）

2021/12/03 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕戰機飛行員尿急怎麼辦？美國空軍（U.S. Air Force）將於本月推出第3代「膀胱減壓裝置」（Bladder Relief Device），也就是針對飛官所推出的最新款「集尿神器」，能讓飛行員能在長程飛行中，毋須擔心內急，也降低他們面臨耐力與重力下降的風險。

根據《美國空軍空戰司令部》（Air Combat Command，ACC）新聞稿，美國機組飛型設備專案分析師科塔（Scott Cota）表示：「空戰部司令凱利（Mark Damon Kelly）將軍，關心飛行員在執勤時，所面臨到的障礙，因此要求蘭利空軍基地（Langley Air Force Base）及ACC理事會，提報更有利於飛官訓練及執勤的方案，其中一項就是名為『Omni Gen. 3 Skydrate』的膀胱減壓裝置的改善計劃。」

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而「Skydrate」膀胱減壓裝置，男女飛官都能用，可將其配戴在「雙腿之間」如此一來，他們進行長程飛行任務時，毋須分神「小解」，待尿意來臨，按下裝置上的按鈕，就能自動排尿，相當方便。而女性裝置內，還包含了更大的集尿袋、數種不同長度的軟管。同時，針對每個人身體結構的差異，也提供不同尺寸的裝置。

值得一提的是，F-35閃電II戰鬥機（F-35A Lightning II）首位女飛官尤基（Nikki Yogi）少校，也參與了「Skydrate」裝置測試，她目前被分派至阿拉斯加州埃爾森空軍基地（Eielson Air Force Base）第356戰機中隊服役，要是收到作戰指令，她得花約10小時才能飛至關島。

尤基在試用後說：「飛行員應該專注在與敵軍交戰，而非他們的膀胱減壓裝置是否有運作，或用起來舒不舒服。」不過，她在2017年擔任A-10攻擊機飛官時，也有試用上一代的「集尿器」，當時的體驗感蠻糟的。

至2022年春季時，不僅飛官能使用「Omni Gen. 3 Skydrate」膀胱減壓裝置，機組員也能用。

男用「Omni Gen. 3 Skydrate」膀胱減壓裝置。（圖擷取自Omni Defense Technologies官網）

女用「Omni Gen. 3 Skydrate」膀胱減壓裝置。（圖擷取自Omni Defense Technologies官網）

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