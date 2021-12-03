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    澳洲參院外委會主席高呼：政府官員不應出席北京冬奧

    全球呼籲抵制北京冬奧聲浪不斷升高。（路透）

    全球呼籲抵制北京冬奧聲浪不斷升高。（路透）

    2021/12/03 11:22

    〔即時新聞／綜合報導〕2022北京冬奧因中國政府諸多危害人權行徑受到國際抵制，加上近期爆發彭帥失蹤事件，聲浪有增無減。澳洲自由黨參議員阿貝茲（Eric Abetz）也呼籲政府官員拒絕出席冬奧場合，但運動員應憑意願決定參加與否。

    綜合外媒報導，阿貝茲認為彭帥事件是中國危害人權的最新事證，「我們的運動員應該不受限制，全憑他們的意識決定出賽與否。至於我們的大使、體育部長甚至總理，任何政府官員不應該參與，這樣才能讓中國徹底明白我們不會對各式各樣的人權侵犯視而不見。」

    阿貝茲反中挺台立場鮮明，先前曾呼籲與台建立「全面外交關係」，還說如果中共對台發動軍事攻擊，澳洲有「義務」保衛台灣。

    彭帥日前在社群平台揭露遭前中國副總理張高麗性侵後一度消失，引發國際高度關注，雖然期間有中國官媒轉發的報平安信件，以及與國際奧會（IOC）主席視訊會面，外界仍質疑彭帥人身自由受到限制。

    職業女網總會（WTA）表示，在無法真正確定彭帥安全和下落的情況下，即刻起將無限期停止在中國和香港的比賽，估計將損失數億美元的轉播和贊助收入。

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