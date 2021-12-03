菲國大選霧裡看花？杜特蒂親信：退選總統是我該做出的犧牲

菲律賓總統杜特蒂（左）與參議員克里斯多福．吳（右）。（資料照，路透）

2021/12/03 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）親信參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）11月30日宣布退出2022年總統選舉，引發支持者不解，他本月3日透露心聲，強調杜特蒂不僅僅是父親，已為國家付出許多，現在是輪到他該犧牲的時候了。

根據《馬尼拉時報》報導，克里斯多福．吳先是登記參選副總統，而就在同黨參議員德拉羅沙（Ronald dela Rosa）宣布撤回代表執政黨「民主菲人-國民力量黨（PDP-Laban）」角逐總統後，克里斯多福．吳隨後改披PDDS（Pederalismo ng Dugong Dakilang Samahan）戰袍，遞補參選總統。

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不過，11月30日，克里斯多福．吳卻又丟出震撼彈，宣布將不再代表PDDS政黨，參與2022年總統選舉，儘管PDDS尊重他的決定，但仍讓許多支持者不解。

對此，12月3日，克里斯多福．吳探訪首都馬尼拉（Manila）轄下曼達盧永市（Mandaluyong）火災受害者後，接受媒體採訪時指出：「杜特蒂總統，對我來說不僅是父親，他為國家付出許多，而現在是我做出犧牲的時候了。」

克里斯多福．吳補充，對於拋下力挺他的支持者，他百感交集，未來將繼續以參議員的身分為人民服務，同時強調，他將支持能延續現任政府施政及改革的總統候選人，相信人民有能力選出，最能替他們效力的領導者。

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