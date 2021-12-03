為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    Omicron來襲Delta續肆虐 英單日增近5.4萬例確診

    2021/12/03 03:00

    〔中央社〕政府數據顯示，英國今天新增5萬3945起COVID-19病例，創下7月17日以來的單日最高紀錄。現在英國除了有主要變異株Delta正在擴散，當局也採取措施來抑制新變異株Omicron。

    路透社報導，英國過去7天病例較之前的一週增加2.8%，但病故人數減少了3%。

    另外，今天又有141名過去28天驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應的病患死亡，比昨天的171人略減。

    英國衛生安全局（UKHSA）官員萊里（Steven Riley）說：「在我們關注Omicron變異株出現的同時，Delta變異株持續在各年齡層高速傳播。」

    英國首相強生（Boris Johnson）7月解除英格蘭防疫限制，現在主要希望仰賴疫苗追加劑來撐過冬季，避免實施封城。強生今天也已施打追加劑。

    不過，由於擔心Omicron變異株擴散，強生已恢復在商家和大眾運輸工具上須佩戴口罩的規定。

    英國今天通報又驗出10起「高關注變異株」（variant of concern）Omicron病例，累計案例數來到42例。1101203

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播