Omicron來襲Delta續肆虐 英單日增近5.4萬例確診

2021/12/03 03:00

〔中央社〕政府數據顯示，英國今天新增5萬3945起COVID-19病例，創下7月17日以來的單日最高紀錄。現在英國除了有主要變異株Delta正在擴散，當局也採取措施來抑制新變異株Omicron。

路透社報導，英國過去7天病例較之前的一週增加2.8%，但病故人數減少了3%。

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另外，今天又有141名過去28天驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應的病患死亡，比昨天的171人略減。

英國衛生安全局（UKHSA）官員萊里（Steven Riley）說：「在我們關注Omicron變異株出現的同時，Delta變異株持續在各年齡層高速傳播。」

英國首相強生（Boris Johnson）7月解除英格蘭防疫限制，現在主要希望仰賴疫苗追加劑來撐過冬季，避免實施封城。強生今天也已施打追加劑。

不過，由於擔心Omicron變異株擴散，強生已恢復在商家和大眾運輸工具上須佩戴口罩的規定。

英國今天通報又驗出10起「高關注變異株」（variant of concern）Omicron病例，累計案例數來到42例。1101203

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