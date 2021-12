梅根贏了！無涉公共利益 英國法院禁止報社刊登王妃家書

梅根王妃(Meghan, Duchess of Sussex,見圖)再度勝訴!英國上訴法院(Court of Appeal)今(2)日駁回《星期日郵報》(Mail on Sunday)上訴,禁止該報社刊登梅根家書內容。(路透檔案照)

2021/12/02 19:05

〔即時新聞/綜合報導〕梅根贏了!英國上訴法院(Court of Appeal)今(2)日駁回《星期日郵報》(Mail on Sunday)上訴,禁止該報社刊登梅根王妃(Meghan, Duchess of Sussex)家書內容。

據《BBC》報導,今年初英國高等法院(High Court)判決梅根王妃勝訴,以違反著作權和隱私為由,要求《星期日郵報》禁止刊登梅根寫給父親的家書內容。

請繼續往下閱讀...

英國上訴法院今(2)日駁回《星期日郵報》的上訴,維持原判決,該報社不得刊登梅根家書。

法庭中3名法官一致認為,信件內容是「個人、隱私的,且與公共利益無涉」,因此決定駁回報社上訴。

法官也補充表示,該報社侵犯了梅根的基本隱私,也並沒有任何合理且符合比例原則的理由去揭露這封信件。

對此,梅根的律師表示,梅根寫給父親的信件內容「極度私人,且其本質就是兩人之間的秘密通訊」。

