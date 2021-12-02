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    梅根贏了！無涉公共利益 英國法院禁止報社刊登王妃家書

    梅根王妃（Meghan, Duchess of Sussex，見圖）再度勝訴！英國上訴法院（Court of Appeal）今（2）日駁回《星期日郵報》（Mail on Sunday）上訴，禁止該報社刊登梅根家書內容。（路透檔案照）

    梅根王妃（Meghan, Duchess of Sussex，見圖）再度勝訴！英國上訴法院（Court of Appeal）今（2）日駁回《星期日郵報》（Mail on Sunday）上訴，禁止該報社刊登梅根家書內容。（路透檔案照）

    2021/12/02 19:05

    〔即時新聞／綜合報導〕梅根贏了！英國上訴法院（Court of Appeal）今（2）日駁回《星期日郵報》（Mail on Sunday）上訴，禁止該報社刊登梅根王妃（Meghan, Duchess of Sussex）家書內容。

    《BBC》報導，今年初英國高等法院（High Court）判決梅根王妃勝訴，以違反著作權和隱私為由，要求《星期日郵報》禁止刊登梅根寫給父親的家書內容。

    英國上訴法院今（2）日駁回《星期日郵報》的上訴，維持原判決，該報社不得刊登梅根家書。

    法庭中3名法官一致認為，信件內容是「個人、隱私的，且與公共利益無涉」，因此決定駁回報社上訴。

    法官也補充表示，該報社侵犯了梅根的基本隱私，也並沒有任何合理且符合比例原則的理由去揭露這封信件。

    對此，梅根的律師表示，梅根寫給父親的信件內容「極度私人，且其本質就是兩人之間的秘密通訊」。

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