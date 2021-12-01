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    山寨CoCo飲料驚見蟑螂！ 投訴竟遭恐嚇「賠償金就是棺材本」！

    中國一名女子點了中國山寨版CoCo的飲料，竟發現杯底有隻蟑螂。（圖翻攝自微博）

    中國一名女子點了中國山寨版CoCo的飲料，竟發現杯底有隻蟑螂。（圖翻攝自微博）

    2021/12/01 23:44

    〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女子日前在外送平台點了台灣茶飲品牌「CoCo都可」奶茶，快喝完才發現杯底竟然有隻蟑螂，事後要向店家投訴時，才發現自己其實點到的電家是山寨版CoCo；讓人更傻眼的是，女子客訴後，店家非但不願意負責，還恐嚇她「賠償金就是你的棺材本」！

    綜合中媒報導，上月27日，安徽省合肥一名賈姓女子在中國外送平台「美團外賣」搜尋「CoCo茶飲」，隨手便進入其中一家頁面點了2杯奶茶，沒想到喝完飲料後，賈女發現杯底竟然有一隻完整的大蟑螂，直呼差點把喝進去的飲料全吐出來，她也氣得找上店家和外送平台投訴。

    沒想到搜尋店家時才發現，自己點根本不是正宗CoCo都可的飲料，而是中國的山寨版，實體店名叫「CoCo Storm 樂可風暴」，但外送平台上顯示的Logo和名稱都和正版CoCo都可神似，容易讓人搞混。

    賈女表示，她先傳訊息給該店，店家回覆稱「你這個餐收餐也已經一個多小時了，這個異物也不確定哪裡的，你這邊現在只能聯繫美團，美團怎麼解決就怎麼解決，如果你決定報警也隨你」，相當不負責任。

    賈女聲稱，她也有直接打電話給店家，但店家從頭到尾一句道歉也沒有，還反控說不定蟑螂是賈女自己放的，質疑她自導自演。氣憤難消的賈女後來在微博爆料該店，沒多久就受到陌生電話，恐嚇她「賠償金就是你的棺材本」。賈女已向當地工商局舉報，目前正在調查中。

    而這家山寨版CoCo今天回應稱，對於恐嚇一事不知情，也沒有指使員工恐嚇，現在正蒐集證據，將尋求法律途徑解決。

    山寨版CoCo的Logo與名稱，與正版CoCo都可神似，沒仔細看容易搞混。（圖翻攝自微博）

    山寨版CoCo的Logo與名稱，與正版CoCo都可神似，沒仔細看容易搞混。（圖翻攝自微博）

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