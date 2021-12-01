北約擬將核武移至東歐？ 白俄總統語出驚人：準備接納俄製核彈

盧卡申科表示，若北約要將核彈部署至東歐，那麼他會請俄羅斯送還蘇聯時期部署在白俄的核武。（路透）

2021/12/01 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕北約組織（NATO）與德國進行「核武共享」計畫合作，由美軍在歐陸盟邦部署核武，平時由美軍保管，當衝突發生時，授權盟軍使用。不過德國新政府上任後，尚未決定是否延續「核武共享」計畫。白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）週二接受採訪時指出，若北約將美國核武從德國轉移至東歐，那麼白俄羅斯就會做好「接納俄羅斯核武」的準備。

根據《美聯社》報導，由於德國新政府尚未決定是否延續「核武共享」，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）11月曾釋出訊息指出，若德國新政府不願延續此計畫，北約可能會需要向東歐重新部署核武。史托騰柏格說：「德國可以自己決定國內是否要部署核武，但另一個選擇是，北約也能夠在歐洲其他國家及德國東部地區部署核武。」

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盧卡申科在採訪時被問到如果德國新政府不再願意存放核武，要將核武重新部署至東歐國家時，白俄羅斯政府會如何反應？盧卡申科語出驚人，直言：「我會提議普廷將核武送還給白俄羅斯。」並補充表示，自蘇聯解體後，白俄羅斯小心翼翼地保存蘇聯時代的必要軍事基礎設施。報導指出，盧卡申科所提及的俄製核武，指的是蘇聯解體後從白俄羅斯撤回俄羅斯的核武。

白俄羅斯政治分析學者卡巴列維奇（Valery Karbalevich）認為，盧卡申科的聲明是為了回報俄羅斯的支持，「盧卡申科已成為克里姆林宮的工具，他希望俄羅斯提供更多援助做為回報」。卡巴列維奇指出，盧卡申科面對西方對白俄羅斯經濟的制裁，現在正準備部署核武、製造移民危機，並涉入與烏克蘭的對抗。

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