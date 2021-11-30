法男指控分居妻「綁架」小孩 法政府對日籍妻發國際逮捕令

法籍男子費修為爭取探視孩子權益，今年7月在東奧舉辦期間，於奧運場館外絕食抗議。（法新社）

2021/11/30 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕一名法國男子與日籍妻子分居後，已長達3年沒能見到心愛的孩子，為此他四處奔走，尋求幫助，引發國際社會關注。近日，法國政府決定伸出援手，對其日籍妻子發布逮捕令。

根據法國國際新聞《法蘭西24》（France 24） 報導，在日本擁有居留權的法籍男子費修（Vincent Fichot），宣稱在2018年與日本妻子分居後，2人生育的一子一女都被妻子「綁架」，直到現在都無法相見。為此費修四處奔走，尋求相關單位幫助。

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今年7月東京奧運舉辦期間時，費修還到奧運場館外絕食抗議，終於引發日本社會對於「父母綁架」議題的討論，也獲當時赴日參加東奧開幕的法國總統馬克宏接見，馬克宏也特別與時任日相菅義偉談論跨國婚姻下產生的監護權問題。

據消息人士和費修本人透露，法國政府近日還依涉嫌父母綁架及危及未成年者等罪嫌，對費修的日本妻子發布國際逮捕令。目前法國駐日大使館還未回應此事；費修妻子的律師也拒絕對此發表任何評論，僅稱「離婚程序正在進行中，不想把爭議帶到法院之外。」

據悉，日本法律沒有規定父母離異後的共同監護權，因此常發生有任一方拒絕另一人探視獲接觸小孩的糾紛，日本政府也不願介入這類家務事。因此法國政府除了對費修妻子發布逮捕令，也正在和日本討論孩子被離異父親或母親「綁架」的問題，磋商日本修法增加離異雙方孩童共同監護權之選項。

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