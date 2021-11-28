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    懸賞300萬！衰男長的太像北韓越獄犯 3天內被捕5次

    吉林一名倒楣男子（右）因為長的太像朱賢健（左），3天內就被逮捕了5次。（擷取自微博）

    吉林一名倒楣男子（右）因為長的太像朱賢健（左），3天內就被逮捕了5次。（擷取自微博）

    2021/11/28 19:36

    〔即時新聞／綜合報導〕前北韓特種兵朱賢健在上月18日成功從中國戒備森嚴的吉林監獄越獄，中國當局祭出最高70萬元人民幣（約新台幣300萬元）懸賞金逮人。這卻讓一名吉林男子倒足了楣，他因為長的太像朱賢健，3天內就被逮捕了5次。

    中媒報導，朱賢健逃獄後，當局公布其長相特徵懸賞，金額從15萬逐漸提高到70萬元，讓民眾爭相通報，然而，吉林白城一名倒楣男子因為長相酷似朱賢健，竟在短短3天內就被逮捕5次，近期他無奈地在警察局接受調查的影片流出，讓中國網友又同情又好笑，笑稱「典型東北人長相」、「慘」、「賠償他一下吧」、「大哥好慘，但真的好像」。

    不過，朱賢健在逃亡41天後，今日終於在豐滿區松花湖黑瞎子溝被逮，網友得知後也替這名樣貌相似的男子鬆了一口氣，笑稱「終於可以不必再擔心」。

    朱賢健曾在北韓當過特種兵，後來因姐姐「脫北」受累，被下放煤礦勞改9年，2013年7月21日朱賢健凌晨游過圖們江偷渡到中國，隔天進入村民家中行竊，最後因偷越國境罪、盜竊罪以及搶劫罪等罪名，被判處有期徒刑11年3個月，刑期至2023年8月21日，服刑完畢驅逐出境。朱賢健在刑期所剩不多卻鋌而走險越獄，中國網友紛紛猜測，他要是刑滿出獄被遣返北韓，恐難逃一死，才決定冒險越獄。

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